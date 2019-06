Libye : Des diplomates européens demandent à Fayez Al-Sarraj de faciliter l'action du HCR

26 Juin 2019

Tripoli, Libye, 26 juin (Infosplusgabon) - Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne (UE) accrédités en Libye ont demandé au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, de soutenir et de faciliter le travail du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Libye au moment le phénomène de l'immigration clandestine connaît un regain d'activité avec l'installation de la saison estivale.

Cette requête au nom des ambassadeurs européens a été transmise par l'ambassadeur d'Italie en Libye, Giuseppe Grimaldi, lors d'une réunion avec M. Al-Sarraj, mardi au siège du Conseil présidentiel à Tripoli, a annoncé l'ambassade d'Italie dans un tweet.

La Libye est le principal point d'où partent les flux des migrants clandestins en Méditerranée vers l'Italie et les autres pays européens.





La Libye héberge plus de 43.000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés auprès de ce pays. Environ 90% d'entre eux des migrants clandestins voyagent en destination de Europe en traversant la Méditerranée, selon le HCR qui œuvre pour accroître ses capacités en Libye.





Le HCR a indiqué que son travail en Libye se concentrait sur les points de débarquement des migrants et des réfugiés, avec un accès à 12 points de débarquement dans l'Ouest du pays, à travers lesquels il fournit une assistance aux réfugiés et aux migrants et surveille leur situation afin d'identifier les personnes nécessitant une protection internationale, telles que les enfants non accompagnés et séparés, les personnes âgées et les cas médicaux en danger ou victimes de la traite des êtres humains.





Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Libye a affirmé améliorer les conditions d'accueil afin de répondre aux besoins essentiels des réfugiés et des migrants, en particulier dans les zones qui leur sont assignées, en mettant fin à leur détention, en proposant des solutions alternatives à la détention et en recherchant des solutions durables telles que la réinstallation, la réunification familiale, le rapatriement librement consenti et l'évacuation vers des pays tiers.





Pays à la fois de transit et de destination de l'immigration clandestine, la Libye est confrontée depuis 2011 à l'accroissement du phénomène de l'immigration clandestine vers l'Europe, une tendance qui s'est accentuée depuis l'offensive militaire lancée, le 4 avril dernier, par les forces de l'Armée nationale libyenne pour prendre le contrôle de Tripoli.





