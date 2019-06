Standard Chartered Bank lance une banque numérique révolutionnaire au Botswana

26 Juin 2019

Gaborone, Botswana, 26 juin (Infosplusgabon) - La banque Standard Chartered du Botswana a lancé une banque de détail révolutionnaire, exclusivement numérique.





La banque de détail, unique en son genre, destinée à la vente au détail en numérique au Botswana, qui entre dans le cadre d'un déploiement continu sur le continent africain, a été lancée mardi soir à Gaborone, la capitale.





Selon la banque, la banque de détail exclusivement numérique place le client au cœur de ses activités et cherche à transformer la façon dont les gens effectuent leurs transactions bancaires à travers le pays et à renforcer la prise en charge par les plates-formes numériques de la banque auxquelles les clients de la banque se sont habitués.





Le lancement de la banque de détail exclusivement numérique est la réponse à la demande croissante des consommateurs pour des solutions numériques dans leur vie quotidienne, y compris leurs services bancaires.





La plate-forme est livrée via une application mobile innovante qui constitue la base des premières étapes vers une expérience véritablement numérique de l'ouverture du compte, de l'activation au financement à la transaction. Elle est censée offrir aux clients une procédure d'enregistrement d'environ 15 minutes, comprenant l'enregistrement et la saisie de données, le téléchargement de documents (know your customer, KYC) et la post-activation.





Les clients se verront remettre leur carte de débit à l'emplacement de leur choix dans les 24 heures suivant l'ouverture du compte. La plate-forme fournit plus de 70% des demandes de services transactionnels les plus courantes, y compris la vérification de solde, les relevés, les paiements entre particuliers, les paiements QR, les facilités de prêt et de découvert et les dépôts instantanés, etc.





"Il ne s'agit pas aujourd'hui de jauger la réaction devant un nouveau produit mais bien d'inviter fièrement les Botswanais à passer à la nouvelle formule bancaire, en faisant les mentalités de ce qu'elles étaient et ce qu'elles devraient être", a déclaré le directeur général de Standard Chartered Bank Limited, Mpho Masupe, lors du lancement des activités de la banque.





"Et pour Standard, il s'agit de démontrer que nous disposons d'une plate-forme en direct permettant aux opérations bancaires de s'adapter à votre style de vie, non de l'ignorer ou de le ralentir mais qui vous permet de poursuivre de manière sûre, abordable et pratique", a-t-il ajouté.





Le directeur général de Standard Chartered Bank a précisé: "grâce à elle, les clients peuvent télécharger l'application mobile Standard Chartered Bank via Google Play, la stocker et la rendre compatible avec les téléphones IOS et Android".





