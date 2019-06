Les Etats-Unis préoccupés par l'ingérence du gouvernement zimbabwéen dans le mouvement syndical

22 Juin 2019



Harare, Zimbabwe, 22 juin (Infosplusgabon) - Le secrétaire d'Etat américain, Michael Pompeo, a dit que le gouvernement américain reste préoccupé par l'ingérence du gouvernement zimbabwéen dans l'activité des syndicats.





M. Pompeo a fait ses remarques vendredi, à l'occasion de la clôture de la 108ème réunion de l'Organisation internationale du travail (OIT) qui avait débuté le 10 juin à Genève, en Suisse.

Mercredi, le secrétaire d'Etat adjoint américain pour les affaires africaines, Tibor Nagy, a demandé au président zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, de faire arrêter les soldats impliqués dans la fusillade et la mort de civils lors des manifestations d'août 2018 et janvier 2019.

"L'OIT a fait un important travail au Zimbabwe, où les forces de sécurité ont commis des actes de violence et harcelé les leaders syndicaux. Nous restons préoccupés par le fait que l'ingérence du gouvernement dans l'activité syndicale est courante au Zimbabwe", a dit M. Pompeo.

Cette réaction américaine intervient alors que l'agitation sociale autour de la régression économique continue de grandir chez les travailleurs qui réclament de plus en plus une meilleure rémunération.

"Nous demandons au gouvernement du Zimbabwe de libérer Obert Masaraure, président des enseignants de ARTUZ, qui serait actuellement détenu au commissariat de Hwedza", a twitté la ZCTU.

Les troubles sociaux sont nés de l'érosion des salaires face à la hausse du coût de la vie et de la baisse du dollar RTG.

D'après le Rapport 2019 sur l'Indice des droits de la Confédération syndicale internationale (CSI) publié le 19 juin 2019, le Zimbabwe fait partie des pires pays (10) pour les employés.

"Les dix pires pays pour les travailleurs en 2019 sont : l'Algérie, le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Kazakhstan, les Philippines, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Zimbabwe", lit-on dans le rapport.

"Le Brésil et le Zimbabwe font partie des pires pays pour la première fois, avec l'adoption de lois répressives, la répression violente des grèves et des manifestations, et les menaces et intimidations contre des dirigeants syndicaux...Les travailleurs n'ont aucun accès ou ont un accès restreint à la justice dans 72% des pays, des cas sévères ont été signalés au Cambodge, en Chine, en Iran et au Zimbabwe".

Selon le rapport de la CSI, des membres d'organisations syndicales ont été tués dans dix pays : Bangladesh, Brésil, Colombie, Guatemala, Honduras, Italie, Pakistan, les Philippines, Turquie et Zimbabwe.



Le document fait référence à la grève générale de janvier faisant suite aux appels lancés par la Confédération des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). L'intervention des forces de sécurité de l'Etat a entraîné la mort de 17 manifestants et fait plus de 70 blessés par balle.

"Un nombre important de dirigeants syndicaux africains ont été arrêtés et détenus arbitrairement en 2019. Au Zimbabwe, le président de la ZCTU, Peter Mutasa, et son secrétaire général, Japhet Moyo, ont été placés en détention du 21 au 25 janvier 2019 et accusés de subversion pour "avoir mobilisé la nation pour des manifestations contre la hausse du prix du carburant".



Le rapport de la CSI indique que le "secrétaire général de la CSI Afrique, qui est allé rencontrer les responsables de la ZCTU et le ministère zimbabwéen du Travail, a été plus tard arrêté dans sa chambre d'hôtel et arbitrairement placé en détention à l'aéroport international de Harare.



"Au total, plus de 320 personnes ont été blessées tandis que des cas de passage à tabac et de torture de la part des forces gouvernementales ont été signalés par la Commission zimbabwéenne des droits de l'homme" selon le document de la CSI.

Ainsi la sécurité étatique a réagi en ciblant des membres de syndicats au Zimbabwe qu'elle accuse de vouloir déstabiliser le gouvernement et renverser M. Mwanangawa.



M. Masaraure est dans la ligne de mire de la sécurité de l'Etat, avec notamment l'organisation de deux grèves dont la plus récente s'est déroulée cette semaine.



En général, le rapport 2019 de la CSI constate que le Zimbabwe est entré dans un cycle d'attaques violentes contre les travailleurs et les membres des organisations syndicales.

"En octobre 2018, une manifestation nationale organisée par la ZCTU contre une hausse des taxes financières et de la hausse des prix a été violemment réprimée par les forces de police", selon le rapport.



"Les travailleurs ont été battus et les bureaux de la ZCTU à Harare bloqués par 150 policiers. Trente-trois membres de la ZCTU ont été arrêtés et accusés de "perturber l'ordre public". S'ils sont condamnés, ils risquent une peine d'emprisonnement de dix ans".

Obert Masaraure, président de la Confédération des syndicats du Zimbabwe (ARTUZ), a été arrêté pour ne pas s'être présenté à la police, les 7 et 14 juin.





"Cette persécution contre ma personne a commencé quand ARTUZ a lancé la campagne #NottoSlaveWages (non aux salaires de misère). Je n'obtiendrai peut-être pas justice, mais un jour, je serai un homme libre et continuerai à lutter pour la justice au travail. Ma famille vit dans la peur suite à mon enlèvement".



"C'est absurde et malveillant. Le 7 juin, je me suis présenté au commissariat de police de Hwedza avec toute ma famille. Je suis arrivé aux environs de 16h30mn. J'ai signé et quitté les lieux. Le 14 juin, j'ai rejoins le commissariat de police de Hwedza aux environs de 9h30mn. On m'a fait savoir que l'agent de garde avait confisqué le registre dans lequel je signe habituellement", a expliqué M. Masaraure, dans une déclaration faite avant son arrestation.





