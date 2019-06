La 4ème édition des Rencontres Africa en octobre prochain au Maroc et au Sénégal

20 Juin 2019

Abidjan, Côte d'Ivoire, 20 juin (Infosplusgabon) - La quatrième édition des Rencontres Africa, visant à valoriser les stratégies de co-développement inclusif entre la France et l’Afrique, se tiendra, respectivement, à Skhirat, au Maroc, les 21 et 22 octobre prochains et à Dakar, au Sénégal, les 24 et 25 octobre prochains, annonce un communiqué transmis jeudi à Infosplusgabon.

Cette édition 2019, qui se tiendra pour la seconde fois sur le continent, sera axée sur des rencontres, des conférences, des ateliers et des rendez-vous sur-mesure entre les décideurs européens et africains autour d’une approche sectorielle plus ancrée pour différentes filières dont six secteurs prioritaires que sont l'agriculture et l'agro-industrie, la santé, l'énergie, l'industrie et sous-traitance, le bâtiment et travaux publics et le digital et les technologies de l'information et de la communication (TIC).





A cette occasion, il y aura des villages sectoriels avec les exposants de chaque secteur pour nouer des relations d’affaires.

Ainsi, les dirigeants d’entreprise profiteront de ce rendez-vous pour développer leurs relations commerciales et nouer des partenariats.





Ce sont plus de 5000 personnes dont 4000 décideurs africains et 600 dirigeants français sectionnés qui sont attendus afin de rencontrer des professionnels de leurs secteurs, saisir les meilleures opportunités et développer des collaborations fructueuses.





Les trois précédentes éditions avaient réuni plus de 9000 décideurs français, européens et africains.









