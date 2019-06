Les forces en présence à la Coupe d'Afrique des Nations "Egypte 2019

20 Juin 2019

Le Caire, Égypte, 20 juin (Infosplusgabon) - Pour la première fois de l’histoire, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football se déroulera à 24 équipes, du 21 juin au 19 juillet 2019 en Égypte.

Six poules de 4 équipes chacune ont ainsi été constituées qui qualifieront pour les huitièmes de finale les deux équipes qui finiront aux deux premières places de leur groupe, en plus des quatre meilleurs troisièmes.

Voici la présentation des différentes forces en présence.

Groupe A

Égypte, RD Congo, Ouganda, Zimbabwe: les "Pharaons" super-favoris.

Seule équipe à avoir remporté la CAN trois fois d’affilée (2006 à domicile, 2008 au Ghana et 2010 en Angola), l’Égypte accueillera la compétition avec pour unique objectif d’ajouter une huitième ligne à son "pharaonique" palmarès.

En fait, excepté en 1974, avec le sacre du Zaïre (actuelle RD Congo), l’Égypte s’est toujours imposée quand elle a organisé. Et cette année, elle pourra compter sur une belle équipe conduite par la star de Liverpool, Mohamed Salah, double ballon d’or africain. En plus du soutien inconditionnel des presque 100.000 spectateurs de leur Stade international du Caire, les "Pharaons" seront difficiles à battre.

La RD Congo, l’Ouganda et le Zimbabwe sont avertis. Les "Léopards" congolais, qui courent après leur passé glorieux (victoire en 1968 et en 1974), voudront s’imposer sur les bords du Nil où ils sont les seuls à avoir privé l’Égypte d’un titre à domicile. Et avec un coach, Florent Ibengué, qui les avait conduits à la 3ème place en 2015, le rêve est permis pour ce qui sera leur 19ème participation à la CAN.

L’Ouganda, du technicien français Sébastien Desabre, risque, elle, de manquer de repères, mais pourra compter sur son buteur, Faruk Miya, pour se faire une place au soleil.

Le Zimbabwe, lui, aura pour objectif de passer le premier tour pour sa quatrième présence au plus haut niveau africain, car les "Warriors" n’ont jusqu’ici jamais survécu aux matches de groupe.



Groupe B

Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi: Du lourd pour les néophytes malgaches et burundais.

Madagascar et le Burundi, qui vont vers leur première phase finale de CAN en Égypte, n’ont assurément pas été gâtés par le tirage au sort.

A Alexandrie, où ils évolueront dans le Groupe B, ils auront fort à faire face au Nigeria et à la Guinée. Les "Baréas" (bœufs sauvages) de la Grande Île ont eu le mérite de s’être qualifiés bien avant la fin des éliminatoires, alors que les "Hirondelles" burundaises ont obtenu leur ticket à tire-d’aile, grâce, notamment, à leur buteur Fiston Abdul Razak et ses six réalisations, qui en ont fait le deuxième meilleur scoreur des éliminatoires, derrière le Nigérian Ighalo (7). Mais tout cela risque d’être un peu court face aux "Super Eagles", décidés à renouer avec le titre et le "Syli" national de Guinée, qui n’a peut-être jamais disposé d’une aussi bonne équipe. Après leur absence à la précédente édition au Gabon, les joueurs du Belge Paul Put veulent marquer leur retour. Si leur capitaine Naby Keïta de Liverpool a récupéré de ses blessures, les Guinéens auront encore un atout supplémentaire.



Groupe C

Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie: Troisièmes retrouvailles de rang entre Sénégalais et Algériens.

Pour les Sénégalais et les Algériens, ce seront les troisièmes retrouvailles en match de groupes en trois CAN.

En 2015, en Guinée équatoriale, les "Fennecs" avaient éliminé les "Lions" et en 2017 au Gabon, les deux équipes s’étaient quittées sur un nul (2–2) et les Algériens étaient restés à quai.

Cette fois, les joueurs du technicien Djamel Belmadi ambitionnent de passer le premier tour qu’ils n’ont plus franchi lors de deux de leurs trois dernières participations.

Les "Lions" du Sénégal, eux, se sont clairement fixé pour objectif de ramener le trophée à Dakar. Malgré leur star Sadio Mané, il leur faudra être au meilleur de leur forme pour jouer les premiers rôles dans ce groupe C domicilié au Stade du 30 juin du Caire.

Mais les "Harambee Stars" du Kenya, qu’on n’a plus vu en CAN depuis 15 ans, ne l’entendront pas de cette oreille, même si en cinq participations, ils n’ont jamais passé le filtre du premier tour. Quid alors des "Taifa Stars" de Tanzanie, qui reviennent en phase finale … 39 ans après ? Ils pourraient être dépaysés, mais pas sans ambition avec leur coach nigérian, Emmanuel Amunike, vainqueur de l’épreuve, comme joueur, en 1994 en Tunisie.



Groupe D

Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie: Trois anciens vainqueurs et un Petit Poucet.

Ce groupe D, basé au stade Al Salam du Caire, a la particularité de regrouper trois anciens vainqueurs et un Petit Poucet. Il est vrai que le seul sacre du Maroc remonte à 1976, mais les "Lions de l’Atlas" font partie aujourd’hui des meilleures formations africaines avec des joueurs de qualité, comme Ziyech ou Benatia, en plus de compter sur un coach qui sait comment gagner la CAN, Hervé Renard, vainqueur en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire.

Les "Eléphants", justement, qui voudront renouer avec le titre après leurs deux sacres (en 1992 et en 2015) et qui pourront compter sur une puissance offensive de feu avec les Zaha, Cornet et autres Pépé.

A côté, l’Afrique du Sud, et son seul titre continental à domicile en 1996, veut retrouver les sommets. Avec leur football vif et technique, les "Bafana Bafana" sont outillés pour compliquer la tâche à n’importe quel adversaire. Parmi ces "géants", les Namibiens ont beau s’appeler "Brave Warriors", il leur faudra peut-être un miracle pour s’en sortir.



Groupe E

Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola: Les "Mourabitounes" à l’épreuve des rapaces.

La Mauritanie, désignée par la CAF "Equipe masculine africaine de l’année 2018", justifiera-t-elle son statut pour sa première phase finale de CAN ? C’est l’une des grosses interrogations de ce groupe E basé à Suez.

Ce qui est sûr, c’est que les "Mourabitounes" du coach français, Corentin Martins, entendent jouer leurs chances à fond, même si ce sera particulièrement compliqué face à leurs "rapaces" d’adversaires: les "Aigles" du grand voisin malien et les "Aigles de Carthage" de Tunisie. De sacrés clients assurément, notamment Maréga et ses partenaires maliens, qui veulent faire mieux que leurs troisièmes places en 2012 et en 2013. Ironie du sport, ils feront face à leur ancien coach, Alain Giresse, à la relance en Tunisie, après avoir échoué à tirer le maximum des "Lions" du Sénégal en 2015. Il pourra compter sur Khazri et Msakni, entre autres atouts offensifs.

Quant aux "Palancas Negras" d’Angola, du technicien serbe Srđjan Vasiljević, ils reviennent en phase finale après 6 ans d’absence avec un premier objectif de retrouver les quarts de finale, comme en 2008 et en 2010. Ils pourront miser sur l’efficacité offensive de leur buteur Mateus. Mais, en face, il y aura du costaud.



Groupe F

Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau: Un grand classique arbitré par des inexpérimentés.

A eux deux, le Cameroun et le Ghana totalisent 9 titres continentaux: 5 pour les "Lions indomptables", qui en plus sont les champions en titre, et 4 pour les "Black Stars" qui n’ont cependant plus été couronnés depuis 1982 en Libye. Une éternité pour les "Brésiliens de l’Afrique", au jeu souvent chatoyant, mais pas toujours efficace.

A l’inverse des combattants camerounais, qui savent, si le besoin se fait sentir, jouer contre-nature pour arriver à leurs fins. Comme en quarts de finale, il y a deux ans contre le Sénégal. Ils feront cependant sans Vincent Aboubacar, buteur lors de la dernière finale de CAN, blessé. Pour le Ghana, il reste à savoir si le débat malsain autour du capitanat (qui est finalement allé à André Ayew au détriment d’Asamoah Gyan) ne laissera pas de traces dans le groupe. Dans tous les cas, Cameroun – Ghana, ce grand classique du football africain, vaudra le déplacement du côté d’Ismaïlia.

Pour arbitrer ce duel, les "Ecureuils" du Bénin, de retour après 9 ans d’absence et les "Djurtus" bissau-guinéens du technicien local Baciro Cande, qui enchaînent avec une deuxième participation de rang, risquent d’être un peu tendres. Mais les premiers qui ont éliminé le Togo d’Adébayor et les seconds qui ont semé en route la Zambie, vainqueur en 2012, voudront avoir leur mot à dire.



