Niger : Des policiers formés à lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains

31 Mai 2019

Dosso, Niger, 31 mai (Infosplusgabon) – Au total, 242 trafiquants ont été arrêtés et 27 filières nationales et 29 filières internationales liées à la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et à la fraude documentaire, ont été démantelées au Niger depuis deux ans, a-t-on appris jeudi à Dosso (140 km à l’est de Niamey) lors d’un atelier formation des agents de police sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains.

Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général de la région de Dosso, Assoumana Adamou, a noté que ces «excellents résultats » de la Police nationale nigérienne démontrent une fois de plus la nécessité d’une pleine implication de tout le monde et de la coopération de tous les services de police et au-delà, de toutes les forces de défense et de sécurité pour tenter de maîtriser ce fléau.

M. Assoumana Amadou a rappelé que des centaines de candidats aux voyages (femmes et enfants compris) qui souhaitent quitter notre continent sont torturés, exploités, violés et séquestrés ou abandonnés tous les jours dans leur périple. « Certains d’entre eux meurent dans cette difficile traversée du désert et de la Méditerranée ».

L’atelier de Dosso regroupe les agents sur les postes de police frontaliers des services déconcentrés de la Direction de surveillance du territoire (DST) et des services de la sécurité publique de la région, ainsi que des fonctionnaires de police au niveau central de la DST.

Cette session de formation organisée avec l’appui de l’Union européenne permettra aux participants d’améliorer et d’enrichir leurs capacités techniques et opérationnelles en vue d’apporter des solutions et des réponses adéquates dans la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des êtres humains au Niger.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon