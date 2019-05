Burkina Faso : la guerre contre le terrorisme ne peut se gagner que dans le respect des droits humains, selon le Balai Citoyen

27 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 27 mai (Infosplusgabon) - La guerre contre le terrorisme ne peut se gagner que dans le respect des droits humains, a déclaré, jeudi, le mouvement de la société civile, Balai Citoyen, fer de lance de l’insurrection d’octobre 2014 au Burkina Faso.

"Nous rappelons toutefois que toute ces opérations doivent être menées dans le respect des droits humains et que la guerre contre le terrorisme ne peut se gagner que dans ce cadre-là", a déclaré la Coordination Nationale du mouvement lors d’un point de presse à Ouagadougou.

En dépit des pertes en vies humaines que le pays continue d’enregistrer, le Balai Citoyen fait le constat que les Burkinabè "résistent et sont résilients face à la barbarie que nous imposent les terroristes".

"Les opérations militaires, telles que Otapuanu dans les régions de l’Est et du Centre-est ont montré que nous sommes en mesure de venir à bout des terroristes", a souligné le Balai Citoyen qui a appelé les autorités et les populations à ne point baisser la garde.

Le mouvement constate que les actes terroristes n’ont cessé de se multiplier et de se propager sur le territoire national avec des formes de plus en plus violentes et diversifiées.

