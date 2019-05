Lancement mercredi à Bamako du 5ème recensement général de la population et de l'habitat au Mali

27 Mai 2019

Bamako, Mali, 27 mai (Infosplusgabon) - Le ministre malien de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Adama Tièmoko Diarra, a procédé, mercredi, en Commune IV du district de Bamako, au lancement officiel au Mali, des travaux de la cartographie du 5ème Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH5), a-t-on appris de source officielle.

Près de 300 agents comprenant des chefs d’équipe et d'agents cartographes ont été recrutés pour ce 5ème RGPH qui entend apporter la solution au problème récurrent de planification et d’évaluation des initiatives de développement en faveur des populations maliennes, indique-t-on.

Le budget prévisionnel pour cette opération, qui durera 12 mois sur toute l'étendue du territoire malien, est estimé à 22,6 milliards de F CFA, dont 13,9 milliards de F CFA, soit environ 61,5% mobilisés, grâce au budget national, aux contributions et annonces faites par les partenaires techniques et financiers.

Cependant, le gap reste encore très important, soit 8,7 milliards de F CFA, a rélèvé Adama Tiémoko Diarra qui espère une mobilisation supplémentaire afin de pouvoir réaliser le dénombrement prévu en novembre 2020.

Il a lancé un vibrant appel à l’ensemble des populations ainsi qu’aux étrangers vivant sur le sol malien également concernés par le recensement, de faciliter le travail des agents cartographes en répondant aux questionnaires pour ainsi contribuer à la réussite de l’opération.

Selon la mairie de la commune IV de Bamako, où a lieu le lancement, " les données du RGPH constituent un précieux instrument pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des plans et programmes de développement, tant au niveau national, régional qu’au niveau des collectivités.

Eu égard à l’importance des données statistiques pour le développement économique et social d'un pays, le gouvernement malien, à travers l’Institut national de la statistique (INSTAT), a institué par la loi n° 98-020 du 9 mars 1998 l’organisation d’un recensement général de la population et de l’habitat tous les dix ans conformément aux recommandations des Nations unies, rappelle-t-on.

Depuis, le Mali a réalisé à ce jour quatre recensements démographiques en 1976, 1987, 1998 et 2009.

Pour le ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Population, "il était d’autant plus impératif que les projections démographiques à partir de données vieilles de plus de 10 ans n’étaient ni viables ni fiables, eu égard aux standards internationaux en la matière", expliquant que la cartographie censitaire permet, à travers un maillage du territoire national, d’identifier toutes les zones ou unités de peuplement pour les besoins de dénombrement des populations.

Selon lui, le 5ème recensement prendra en compte un important volet de la statistique agricole, conformément aux recommandations du Programme mondial des recensements agricoles en 2020.

"L’intégration du module agricole permettra, à cet effet, d’obtenir les informations sur les activités agricoles des ménages au niveau désagrégé le plus fin possible et de fournir un échantillon maître pour les enquêtes agricoles", a-t-il souligné.

