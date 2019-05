Les Emirats Arabes Unis vont doter l'armée malienne de blindés pour lutter contre le terrorisme

27 Mai 2019

Bamako, Mali, 27 mai (Infosplusgabon) - Les Emirats arabes unis vont bientôt doter les Forces armées maliennes de véhicules blindés pour renforcer la protection des soldats engagés dans des opérations de lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali depuis 2012, a annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé, à l'issue d'une visite effectuée dans ce pays du 19 au 22 mai, a-t-on appris de source officielle.

Boubou Cissé a indiqué qu'il a eu un entretien avec le ministre d’Etat émirati de la Défense, Mohamed Al Bowardi, sur la mise en œuvre rapide des protocoles d’accord signés dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Tirant le bilan de son séjour aux Emirat Arabes Unis, le Premier ministre malien, également ministre de l’Économie et des Finances, a indiqué que "cette visite a été très positive sur les plans sécuritaire, économique et social, et surtout sur le plan du renforcement des relations bilatérales".

Il a indiqué que la mise en œuvre des protocoles d’accord signés dans les domaines de la défense et de la sécurité sera concrétisée par des échanges et des formations de militaires maliens, précisant que ces formations seront surtout focalisées sur le développement de leurs compétences sur un certain nombre de domaines stratégiques.

A cet effet, il a révélé qu’il s’est mis d’accord avec le ministre d’Etat émirati de la Défense pour mettre en place une Commission qui sera composée de Maliens et d’Emiratis afin d’organiser tout cela au mieux.

Sur les plans politique et diplomatique, Boubou Cissé a eu des échanges avec les autorités émiraties, notamment sur leur appui pour le renforcement du mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisations du Mali (MINUSMA).

Les Emirats Arabes Unis, qui promettent de mener des démarches auprès des membres du Conseil de sécurité des Nations unies pour atteindre cet objectif, comptent également matérialiser leur appui financier et logistique au G5 Sahel dans sa croisade contre le terrorisme et la pauvreté dans le Sahel.

