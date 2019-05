Les cartes pour une solution politique en Libye ne sont plus entre les mains d'al-Sarraj et de Haftar

27 Mai 2019

Tripoli, Libye, 27 mai (Infosplusgabon) - Le rythme des combats s'est accru cette semaine dans les périphéries de Tripoli, avec l'utilisation par les deux parties en conflit de différents types d'armes dont des armes lourdes, des avions de guerre et des drones, mettant le pays au bord d'une guerre civile de longue durée, suite à l'arrivée clandestinement d'armes au profit des belligérants, malgré l'embargo de l'ONU sur les armes en Libye.

L'accroissement des combats, cette semaine, intervient au lendemain de la visite du maréchal Khalifa Haftar à Paris où il a tenu une réunion avec le président français, Emmanuel Macron, au cours de laquelle il a rejeté la demande du chef de l'Etat français pour un cessez-le-feu sans conditions, avec comme argument ''les conditions ne sont pas encore réunies'' pour l'arrêt des combats autour de Tripoli, font remarquer les observateurs.

Le journaliste libyen Ahmed Zein estime que le président Macron n'a pas été ferme avec le maréchal Haftar. Il cite, à cet égard, le communiqué publié par l'Elysée à l'issue de la rencontre qui, selon lui, donne le feu vert à la poursuite des combats et la campagne militaire lancée le 4 avril dernier par le commandant général de l'Armée nationale libyenne au détriment des Libyens et Libyennes qui continuent de souffrir des conséquences de cette guerre contre la capitale, soutenue par ''des visées néo-colonialistes françaises, combinées avec des aspirations régionales qui cherchent à redessiner la carte du pays''.

Des internautes libyens se demandent à travers les réseaux sociaux si le maréchal a demandé lors de sa visite parisienne plus de temps pour donner un coup de pouce à sa campagne militaire, après le gel constaté sur le terrain des combats, afin de créer une percée vers le centre de la capitale dans le but de renforcer sa position au cas où les acteurs retourneraient à la table des négociations. Il faut cependant noter, à cet égard, que le Gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj reconnu par la communauté internationale, considère que les conditions pour un éventuel retour à la table de négociations ne sont plus les mêmes d'avant le 4 avril dernier, date à laquelle le maréchal Khalifa Haftar avait lancé ses forces pour prendre le contrôle de Tripoli.

Le maréchal ne chercherait-il pas une solution, en se rendant à Paris, pour sortir du bourbier dans lequel se trouvent ses forces ?, se demande le journaliste libyen.

Les médias pro-Haftar continuent de donner des explications pour justifier les raisons pour lesquelles le maréchal Khalifa Haftar a lancé sa campagne militaire contre Tripoli dont les plus significatives concernent la nécessité de nettoyer Tripoli des milices armées et la lutte contre le terrorisme.

''L'ensemble des pays qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar savent très bien que lorsqu'il s'est rendu à Paris, à Palerme et à Abou Dhabi pour rencontrer son adversaire, Fayez al-Sarraj, pour parvenir à la tenue de la conférence de réconciliation inclusive de Ghadamech, l'existence, depuis 2011, de ces milices armées sur la scène libyenne. Elles ne sont pas tombées du ciel après la conférence de Palerme et dix jours avant celle de Ghadamech", souligne pour le déplorer le défenseur des droits de l'Homme, Hadi Amran.

''Tout le monde est conscient que l'élimination de ces milices, leur désarmement et leur intégration ne se feront pas par la force mais par le dialogue et les négociations loin de considérations qui cachent une volonté de s'emparer du pouvoir en Libye et de ses ressources énergétiques'', a-t-il ajouté.

De son coté, le professeur d'université, Farah Zarouk a estimé que: ''l'entrée et la prise de contrôle de Tripoli ne mettront pas fin à la guerre mais provoqueront une aventure périlleuse avec des conséquences de nature à durcir la crise et à plonger le pays dans une guerre civile dont personne ne sait comment elle finira, même si on peut préjuger de ses conséquences désastreuses aux plans sécuritaire et de stabilité pour toute la région de l'Afrique du Nord et du Sahel, ainsi que pour les pays riverains de la Méditerranée''.

M. Zarouk, commentant la proposition du maréchal Haftar faite dans un entretien accordé à un journal français, demandant aux milices de déposer les armes pour mettre fin à la guerre contre Tripoli, a estimé que la proposition ''est une opération de communication qui ne signifie rien'', affirmant qu'on ''ne peut pas réaliser de telles propositions qu'à travers un dialogue responsable loin des armes qui ne cessent de frapper des quartiers populaires de Tripoli, poussant des dizaines de milliers de personnes à quitter leurs lieux d'habitation''.

Le dossier de la crise libyenne, marquée, ces derniers jours par la guerre contre Tripoli, a été évoqué dans plusieurs capitales du monde, mais les observateurs de la situation en Libye ont remarqué le manque de sérieux dont fait preuve la communauté internationale pour faire appliquer les résolutions du Conseil de sécurité sur l'embargo décrété contre les armes en Libye et pour la protection des civils.

Au contraire, on a l'impression que la communauté internationale encourage les parties en conflit à poursuivre les combats pour la destruction pure et simple du pays. ''Comment peut-on parler de cessez-le-feu et plaider pour un retour à la table de négociations, alors que les bateaux continuent de débarquer des équipements militaires, des armes et des munitions dans les ports libyens, notamment à Benghazi et à Tripoli et que des camions ne cessent de transporter en plein jour des armes russes réformées par l'armée égyptienne à travers la frontière avec la Libye'', s'est demandé le défenseur des droits de l'Homme libyen, Ossama Belkheir, qui déplore aussi la présence sur le terrain des conseillers militaires, des spécialistes de renseignements, consultés par les deux parties, sans compter l'intervention des avions étrangers.

Après 50 jours du démarrage de la guerre contre Tripoli, force est de constater que les indices pour une solution pacifique et politique sont de plus en plus loin à la portée des médiateurs, ont noté les observateurs, ce qui laisse encore le temps aux pilleurs de faire leur sale besogne au détriment des finances publiques de la Libye, surtout si on prend en compte la position plus que floue de la France dont le président, Emmanuel Macron a reçu, le 22 mai dernier, le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj et quelques jours après le maréchal Khalifa Haftar, les deux principaux protagonistes de la crise libyenne.

Selon le journaliste libyen, Abdel Salam Ahmed, ''la demande du président Macron pour un cessez-le-feu, tout en considérant que la dotation en armes des belligérants, est une violation du Droit international, compte tenu de l'embargo décrété par l'ONU, cette position du président français comparé à la vision de son protégé, le maréchal Haftar, démontre à quel point est floue la position de Paris, qui s'alignerait avec le camp composé de l'Egypte, des Emirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, les pays parrains du maréchal Khalifa Haftar''.

Il a, à cet égard, affirmé que: ''la tentative d'ignorer des acteurs habilités à participer aux négociations et connus par Paris et par les différentes capitales qui interviennent dans le dossier libyen, cela signifie tout simplement faire glisser le pays vers une guerre civile qui pourrait entraîner une ''somalisation'' de l'Afrique du Nord dont le prix sera payé par toute la région. Tous les pays qui interviennent en Libye (France, Italie, Egypte, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Turquie et Qatar) insistent tous sur la nécessité d'un cessez-le-feu et d'un retour à la table des négociations et affirment que la solution de la crise libyenne ne sera pas militaire, mais en réalité, ils continuent d'attiser la guerre entre libyens à l'intérieur de la Libye, afin de satisfaire leurs intérêts géostratégiques, politiques économiques et énergétiques. Ces pays savent très bien que la solution de la crise libyenne n'est plus entre les mains d'al-Sarraj et de Haftar mais toutes les cartes sont entre leurs mains.

La guerre contre Tripoli a fait 510 morts dont des civils et plus 2.500 blessés, la plupart transférée à l'étranger, ont indiqué le Croissant-rouge libyen et des organisations internationales humanitaires qui ajoutent qu'elle a aussi provoqué le déplacement de plus de 75.000 personnes, alors qu'environ 100.000 personnes sont piégées par le feu des armes.

Ces chiffres sont susceptibles d'augmenter.

