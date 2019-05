Le chef de l'opposition ougandaise, Bobi Wine, appelle les jeunes à lutter contre la dictature

27 Mai 2019

Gweru, Zimbabwe, 27 mai (Infosplusgabon) - Selon Bobi Wine, politicien ougandais en visite au Zimbabwe et chef de l'opposition, l'Afrique a un ennemi commun, la dictature, qui a besoin que les jeunes générations se dressent aussi devant elle.

M. Wine s'exprimait samedi lors du cinquième congrès annuel du principal parti d'opposition du Zimbabwe, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), en cours d'élection pour élire ses nouveaux dirigeants pour les cinq prochaines années.

"Nous sommes unis par un ennemi commun appelé dictature. Nous sommes unis par la mission commune d'affronter le monstre qu'est la dictature. Le monstre qui a maintenu notre peuple dans la misère, le monstre qui a maintenu notre peuple en servitude et notre désir de libérer notre peuple de ce monstre", a déclaré M. Wine.

"Bien que nous ayons été attristés par la perte du président Tsvangirai l'année dernière, nous avons également été très soulagés de voir une nouvelle génération de dirigeants prêts à poursuivre le grand travail de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'Etat de droit. En particulier, je tiens à remercier et à rendre hommage à mon frère Nelson Chamisa (Président du MDC) qui s'est courageusement levé et a pris non seulement le Zimbabwe mais tout le continent africain", a souligné l'opposant ougandais.

Il a déclaré que l'histoire de l'Afrique avait été une histoire de promesses non tenues et qu'elle n'avait jamais réalisé de rêves avec l'histoire du Zimbabwe, y compris des espoirs inassouvis.

"Nos pays (l'Ouganda et le Zimbabwe) se classent maintenant au premier rang en matière de corruption et de chômage. Les niveaux de pauvreté ont atteint des sommets et tous les principes de bonne gouvernance ont en effet été relégués aux oubliettes. Les 'nouveaux colonisateurs' ont été impitoyables, faute d'un meilleur mot, ils sont des gangsters. Ils ont colonisé les banques centrales, les tribunaux et bien souvent, les élections ne sont qu'une imposture. Ceux qui les ont organisés ont été colonisés. Ils ont colonisé la Police et l'Armée", a déclaré M. Wine.

Il a ajouté que les gouvernements continuent d'hypothéquer les pays au plus offrant tout en se déclarant panafricanistes, dont les dettes seront assumées par les générations futures.

"Il incombe aux jeunes de rêver à nouveau et de prendre les choses en main", a déclaré M. Wine.

Actuellement, le Zimbabwe est confronté à une pléthore de défis, notamment des pénuries de liquidités, une faible production, un taux de chômage élevé, un système et une infrastructure de soins de santé délabrés, des salaires stagnants et la pression hyper-inflationniste exercée par des prix élevés des produits et services essentiels.

Parmi les autres défis à relever figurent la sécheresse, les déficits budgétaires et commerciaux, les pénuries d'électricité et d'eau, le faible revenu disponible, la faiblesse de l'Investissement étranger direct, la diminution du soutien aux activités sociales, le coût élevé du carburant et l'augmentation des niveaux de pauvreté, parmi une myriade d'autres défis.

Déjà, le Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) a averti qu'il se mobilise pour une action de masse contre le gouvernement s'il ne parvient pas à trouver des solutions. La ZCTU a organisé en janvier un arrêt de trois jours qui a tourné à la mort après avoir relâché les forces de sécurité sur la population, causant des morts, des viols, des tortures, des arrestations arbitraires, des mutilations et des coups.

"Notre pays, comme vous le savez, traverse une période terrible, terrible. Tout ce qui peut mal tourner a mal tourné. Rien ne va bien pour nous.... Notre problème ici au Zimbabwe est un problème très grave, nous avons un échec de la démocratie. Quand la démocratie échoue, tout le reste échoue, même si vous essayez de réparer une clinique locale, vous n'y parviendrez pas parce que la démocratie a échoué", a déclaré le chef Nhlanhlayamangwe Ndiweni du village de Ntabazinduna, dans la province du Matebeleland-Nord, lors du Congrès du MDC.

Il a ajouté que seul le MDC fait actuellement les choses de manière démocratique.

"Actuellement, dans notre pays, nous avons un président constitutionnel, mais ici même nous avons un président populaire. Dans notre pays, Mesdames et Messieurs, c'est le problème que nous avons. Tant que les gens seront têtus et ne voudront pas voir le bon sens, nous continuerons à avoir des problèmes. Nous n'avons pas encore commencé et la situation ne fera qu'empirer. Ces problèmes doivent être résolus", a ajouté le chef Ndiweni.

Les défis du Zimbabwe découlent des élections contestées de l'année dernière où Chamisa affirme avoir reçu 2,6 millions de voix contre moins de deux millions pour Mnangagwa.

Les élections contestées ont fini devant la Cour constitutionnelle du Zimbabwe où Mnangagwa a été déclaré vainqueur avec 50,6% des voix contre 44,3% pour Chamisa.

Pour mettre un terme aux défis auxquels le Zimbabwe est confronté, le président Emmerson Mnangagwa mène actuellement un dialogue politique avec 18 des 22 autres partis qui ont participé aux élections de juillet 2018, à l'exception de Zanu PF, qui a obtenu moins d'un pour cent des voix réunies.

Mnangagwa et son gouvernement ont insisté pour être l'initiateur du discours politique parce que le président a été déclaré vainqueur des élections de juillet 2018 par la Cour constitutionnelle du Zimbabwe.

Cependant, Chamisa a refusé de participer au dialogue politique jusqu'à ce qu'un tiers neutre soit désigné pour servir de médiateur entre lui et Mnangagwa, entre autres revendications. Entre-temps, Mnangagwa a également refusé de s'asseoir avec Chamisa qui ne le reconnaît pas comme président du Zimbabwe.

En raison de cette impasse, le chef Ndiweni a déclaré que la légitimité de Mnangagwa soulevait des questions.

