Revue dès lundi à Cotonou du Document de stratégie pays de la BAD

23 Mai 2019

Cotonou, Bénin, 23 mai (Infosplusgabon) - Le bureau de la Banque africaine de développement (BAD) organise, dès lundi à Cotonou, la Revue combinée à mi-parcours du Document de stratégie pays (Dsp) pour la période 2017-2021 et la Revue de la performance du portefeuille pays, apprend-on de l’institution financière.

Cette revue permettra d’évaluer les progrès accomplis à mi-parcours dans la mise en œuvre de la stratégie de la Banque au Bénin pour la période ciblée, d’analyser la performance du portefeuille des projets financés par la banque au profit du pays, ainsi que les progrès accomplis en matière d’exécution du Plan d’amélioration de la performance du portefeuille.

La rencontre de cinq jours permettra également de tirer les leçons et enseignements de la mise en œuvre à mi-parcours de la stratégie de la Banque au Bénin pour la période 2017-2019 et d’analyser la pertinence de la stratégie de la Banque pour la période restante 2020-2021.

Les résultats de la revue seront validés lors de l’atelier de restitution qui sera présidé vendredi par le ministre d’Etat béninois chargé du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Bio Tchané.

Le processus de préparation de la revue a impliqué une approche participative à travers de larges consultations avec toutes les parties prenantes notamment le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers, indique-t-on du côté de ladite banque.

Lors des assises de Cotonou, les discussions seront axées sur les stratégies, les politiques et les priorités de développement du Bénin, les réformes entreprises, les interventions actuelles de la Bad au Bénin et les résultats atteints, ainsi que les futures opérations de la Bad au Bénin pour la période 2021.

La coopération entre le Bénin et la BAD est présentement régie par le Document de stratégie pays (Dsp) pour la période 2017-2021, approuvé en octobre 2017.

L’objectif principal de la Stratégie pays est, rappelle-t-on, à travers l’appui à la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement (Pag 2016-2021), de permettre la transformation structurelle de l’économie béninoise pour une croissance inclusive génératrice d’emplois décents, tout en assurant la transition vers une économie verte.

Le Dsp 2017-2021 pour le Bénin est articulé autour de deux piliers : le développement des chaînes de valeurs agricoles et de l’agro-industrie; et le renforcement des infrastructures de soutien à la compétitivité et à l’intégration régionale.

Il est aligné avec la stratégie décennale 2013-2022 « Au cœur de la transformation de l’Afrique » et les cinq hautes priorités de la BAD qui sont: « Eclairer et électrifier l’Afrique », « Nourrir l’Afrique », « Industrialiser l’Afrique », « Intégrer l’Afrique », et « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique », souligne-t-on.

