L'administrateur de la brasserie Rosema à Sao Tomé et Principe se soustrait des dettes

23 Mai 2019

Sao Tomé, Sao Tomé et Principe, 23 mai (Infosplusgabon) - L'administrateur actuel de la brasserie Rosema, Manuel Martins, a échappé à d'énormes dettes réclamées par des sociétés privées et juridiques et par des particuliers, à la direction précédente, a-t-on appris jeudi, de source officielle à Sao Tomé.

"Chaque jour, de nombreuses personnes viennent à nos bureaux, se plaignant d'avoir déposé de grosses sommes d'argent à la banque, mais n'ont pas reçu de bière", a déclaré Manuel Martins, indiqué par l'Angolais Mello Xavier, directeur de la brasserie.

"Nous n'allons pas reprendre ces dettes, compte tenu du fait que nous n'avons pas trouvé d'argent dans le compte de l'entreprise", a déclaré M. Martins lors d'une conférence de presse à Neves (une ville du district de Lembá), au nord de Sao Tomé.

Il a souligné que l'affaire sera portée devant la justice et que, bien qu'ayant trouvé les coffres vides, l'administration actuelle a produit de la bière pour le marché.

"Nous n'avons trouvé ni argent ni moyen de transport pour distribuer les colis", s'indigne-t-il.

Les contraintes et les problèmes de gestion de la seule brasserie du pays ont été publiés mercredi à 22h05 (heure locale) par Manuel Martins.

A neuf heures et cinq minutes, le juge du Tribunal de Lembá, José Carlos Barreiros, a remis la brasserie Rosema à la société Ridux de Mello Xavier, après plusieurs années de bataille judiciaire marquée par la navette entre Mello Xavier et les frères Monteiros, par décisions judiciaires.

Mello Xavier, dans un communiqué de presse, s'est engagé à investir dans la brasserie, en s'assurant qu'il n'y aura pas de licenciement des employés qui ont travaillé avec l'ancienne direction des frères Monteiros.

Construite dans les années 1980 dans l'archipel Santoméen par l'ancienne République démocratique allemande (RDA), Mello Xavier a acquis la brasserie en 1990 pour trois millions de dollars.

FIN/INFOSPLUSGABON/MLK/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon