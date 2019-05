Le tourisme favorise le développement et crée la richesse et des emplois, selon João Lourenço

23 Mai 2019

Luanda, Angola, 23 mai (Infosplusgabon) - Le secteur du tourisme joue un rôle important en tant que promoteur du développement et générateur de revenus et d'emplois, dans le cadre de la diversification de l'économie du pays, a déclaré, jeudi à Luanda, le président angolais João Lourenço.

Pour que le secteur puisse jouer un tel rôle, le gouvernement s'est engagé, à court et moyen termes, à développer l'infrastructure hôtelière, l'infrastructure des pôles touristiques de Cabo Ledo (sud), Calandula (nord) et le Projet Transfrontalier Okavango Zambezi (est), afin d'augmenter l'offre et les options pour la diversité des touristes et clients, en général, a déclaré le responsable du projet lors de l'ouverture du Forum mondial du tourisme (WTF, sigle en anglais).

En plus des infrastructures, l’autre défi, selon le président de la République, angolaise est d'améliorer la qualité des services dans le secteur, en promouvant l'activité dans les marchés internationaux qui favorisent le tourisme qui suscitent l'intérêt des touristes vers différentes destinations touristiques mondiales.

João Lourenço, qui s'exprimait devant un public de personnalités liées à l'industrie du tourisme et à la politique mondiale, en particulier l'ancien président français, François Hollande, a déclaré que, pour atteindre les objectifs fixés, le Gouvernement met en œuvre le Programme Prodesi, qui, a-t-il souligné, par sa transversalité, crée les conditions pour améliorer l'environnement commercial du pays, encourager les investissements privés et promouvoir les partenariats, notamment touristiques.

"Avec l'inclusion du tourisme dans ce programme, comme l'un des secteurs stratégiques pour la diversification de l'économie nationale, nous pensons avoir initié un processus irréversible de relance de l'activité économique, en vue d'inverser le scénario défavorable causé par la crise économique et financière qui a dévasté le pays", a-t-il déclaré.

Pour lui, c'est aussi un défi majeur que d'augmenter l'offre de chambres dans les hôtels et les centres de villégiature (centres de vacances) de toutes catégories encore à construire et de faire en sorte que les différents sous-secteurs du tourisme, à travers sa chaîne, absorbent les jeunes en quête d'emploi.

Angela Bragança, ministre angolaise du Tourisme, et le président du WTF, Turco Bulut Bagci, entre autres personnalités, sont présents à ce forum, qui se tient pour la deuxième fois en Afrique (la première fois au Ghana).

En dehors du continent africain, ce forum a déjà eu lieu en Turquie, au Royaume-uni, au Qatar, aux États-unis et aux Émirats arabes unis, précisément à Dubaï.

Fondé en 2015, le WTF réunit les professionnels qui dirigent l'industrie du tourisme dans le cadre de sommets internationaux et, chaque année, des ponts sont construits entre différents pays du monde.

Le Forum Mondial du Tourisme, selon son président, a dans son budget un investissement d'un milliard de dollars pour l'Angola, pour le développement du secteur touristique.

L'Angola travaillera avec le WTF, pour une période minimale de cinq ans, dans le but de développer le tourisme, d'attirer les investisseurs et de promouvoir l'image de l'Angola, a-t-on annoncé à Luanda de source proche de l'événement.

Les leaders de l'industrie du tourisme, au niveau mondial, aborderont des questions telles que "Le tourisme en Afrique", "Le tourisme numérique ou informatisé", "Le rôle du gouvernement dans les voyages d'affaires", "Pourquoi investir en Angola" et "Le secret ou la success story des destinations touristiques", entre autres questions.

L'événement rassemble environ mille cinq cents délégués, et peut créer des opportunités d'investissement dans les secteurs de la construction, des transports, de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture, et créer des emplois, le tourisme étant une industrie d'investissement pour la paix et les loisirs, ainsi que des opportunités, selon cette même source.

