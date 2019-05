Le parquet sud-africain favorable à un procès rapide de l'ex-président Jacob Zuma

23 Mai 2019

Le Cap, Afrique du Sud, 23 mai (Infosplusgabon) – L'Autorité nationale des poursuites (NPA), le parquet général sud-africain, a constaté, ce jeudi, que l'ex-président sud-africain avait engagé d'interminables recours pour retarder son procès dans un scandale de fraude et corruption portant sur plusieurs millions de dollars.

La demande introduite pour un arrêt des poursuites par le co-accusé de l'ex- président, la société de défense française, Thalès, en relation avec le scandale du contrat d'achat d'armes qui a éclaté dans les années 1990, a été entendue cette semaine par la Haute Cour de Pietermaritzburg.

La décision avait été prise de poursuivre M. Zuma en 2005 avant d'être annulée en 2009 suite aux éléments présentés par M. Zuma concernant des "enregistrements de conversations téléphoniques" impliquant Leonard McCarthy, le chef des Scorpions (l'unité chargée de l'enquête) au niveau de la NPA.

Pour l'avocat de l'Etat, Wim Trengrove, M. Zuma avait utilisé systématiquement les voies de recours dans le but ultime de retarder le procès.

"La procédure judiciaire a duré presque 14 ans sans interruption. Si M. Zuma échappe aux poursuites, il existe un risque élevé que cela soit perçu comme un traitement spécial parce qu'il est un homme puissant et important", a-t-il dit.

Me Trengrove a ajouté qu'il est important que l'on sente que tout le monde est traité sur un même pied d'égalité et la procédure judiciaire a été menée avec l'argent public, coûtant entre un million et deux millions de dollars par jour aux contribuables.

La demande a été entendue par le juge Jerome Mnguni, le Juge Jan Steyn et le juge Thoba Poyo-Dlwati.

Le verdict est attendu le mois prochain.

