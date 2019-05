L'occupation "illégale" par le Royaume-uni de l'archipel des Chagos condamnée par l'Assemblée générale des Nations unies

23 Mai 2019

New York, Etats-unis, 23 mai (Infosplusgabon) - L’Assemblée générale des Nations unies a approuvé, mercredi, une motion condamnant l’occupation des îles Chagos par le Royaume-uni, dans l’océan Indien, appelant à la réunification de la chaîne insulaire avec l’île Maurice voisine dans les six mois.

La motion a recueilli 116 voix, avec plus de 50 abstentions et seulement cinq voix contre, dont le Royaume-uni, les Etats-unis et la Hongrie, a déclaré un communiqué de l'ONU.

Le vote faisait suite à un avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) à la fin du mois de février, selon lequel le Royaume-uni était «obligé» de mettre fin à l’administration des îles «le plus rapidement possible».

Le Royaume-uni a conservé sa souveraineté sur les îles après que Maurice eut obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1968, à la suite d'un accord de compensation annoncé entre les deux Etats.

Toute la population chagossienne a été forcée de quitter le territoire entre 1967 et 1973 et empêchée de revenir.

La Cour a déclaré que le fait de mettre fin au contrôle du Royaume-uni était une étape nécessaire vers la décolonisation totale de Maurice d'une manière "compatible avec le droit des peuples à l'autodétermination".

Le Foreign Office britannique qualifie ces îles de Territoire britannique de l'océan Indien.

La résolution ne contraint pas le Royaume-uni à agir.

