Le président algérien appelle à l'arrêt des hostilités en Libye et à la reprise du dialogue

23 Mai 2019

Tripoli, Libye, 23 mai (Infosplusgabon) - Le président algérien par intérim, Abdelkader Bensalah, a déploré, jeudi, "la poursuite des affrontements malgré les différents appels pressants à l'arrêt des hostilités et à la reprise du dialogue en tant que solution politique incontournable à la crise libyenne".

Au cours d'un entretien avec le président du conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, le chef de l'Etat a rappelé que "les efforts de l'Algérie, sur le plan international, n'ont de cesse de viser à parvenir rapidement à l'arrêt des hostilités et à la reprise du processus politique avec la participation de l'ensemble des forces nationales libyennes", a rapporté l'agence de presse algérienne (APS), citant un communiqué de la Présidence de la République.

M. Bensalah a fait état de "la profonde préoccupation et inquiétude de l'Algérie concernant les développements de la situation en Libye, pays frère et voisin, en raison des affrontements qui y ont lieu et de leurs répercutions en termes de pertes humaines et matérielles, en plus du nombre conséquent de déplacés".

Les combats entre l'Armée loyale au gouvernement d'union nationale et l'Armée nationale libyenne qui a lancé, depuis le 4 avril dernier, une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli, ont fait quelque 510 personnes tuées, 2.467 autres blessées dont des civils et plus de 70.000 déplacés.

Le président algérien Abdelkader Bensalah a affirmé que "la persistance de la situation actuelle serait susceptible d'approfondir davantage les divisions, d'aggraver les tensions politiques internes et d'alimenter, voire accroître les ingérences étrangères".

On rappelle que les tentatives d'obtenir un cessez-le feu en Libye ont échoué, la dernière en date, la demande faite par le président français Emmanuel Macron au chef de l'Armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Hafter, lors de la rencontre mercredi à l'Elysée, d'observer un cessez-le-feu. Mais Hafter a décliné l'offre arguant que "les conditions n'ont pas encore été réunies à ce stade de l'offensive".

