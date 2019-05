L'Association pour l'évaluation éducative en Afrique australe examine les réformes de l'éducation

23 Mai 2019

Gaborone, Botswana, 23 mai (Infosplusgabon) - L'Association pour l’évaluation éducative en Afrique australe (SAAEA) a tenu sa 13ème conférence sur l'amélioration des normes éducatives en Afrique australe et dans la région sub-saharienne.

La 13ème conférence de la SAAEA, qui portait sur le thème «L’évaluation de la qualité à l’ère des réformes éducatives», s’est déroulée du 19 au 22 mai 2019 au Centre de conventions internationales de Gaborone (GICC) à l’intention des éducateurs et des acteurs du système éducatif.

La conférence, parrainée par des entreprises et des universités locales et internationales, notamment l'organisateur, le Botswana Examination Council, rassemblait des experts du monde entier et certaines entreprises venues présenter leurs produits éducatifs.

Les experts en éducation ont discuté pour trouver des réponses aux défis éducatifs pressants auxquels enseignants et apprenants étaient confrontés dans l'environnement de l'enseignement et de l'apprentissage.

Ils ont également cherché à donner aux Etats membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) la possibilité de continuer à réfléchir à des moyens novateurs et valables de renforcer la qualité des systèmes d'évaluation de l'éducation.

Mafu Rakometsi, président de l'Association pour l'évaluation éducative en Afrique Australe (SAAEA) et président-directeur général du Conseil d'Umalusi, a déclaré que le principal défi de la région de la SADC était le manque de ressources pour améliorer la qualité de l'apprentissage.

M. Mafu Rakometsi a souligné que la conférence offrait à tous une occasion inestimable de partager leurs expériences professionnelles et d'explorer de nouveaux moyens d'améliorer la qualité des instruments d'évaluation, en particulier dans un contexte marqué par des enjeux importants.

«La réception de présentations de haute qualité ainsi que la présence d’orateurs prestigieux est une indication que l’amélioration continue des normes d’évaluation est une question qui occupe l’attention et le dynamisme de diverses institutions de la région. Je suis également reconnaissant à tous ceux qui ont contribué de différentes manières au succès de cette 13ème conférence de la SAAEA », a noté le Dr Rakometsi, président de la SAAEA.

Le Pr Brian Mokopakgosi, secrétaire exécutif du Conseil d'examen du Botswana (BEC), a indiqué, dans son discours de bienvenue, que les discussions et les conclusions de la conférence approfondiraient la compréhension de l'évaluation éducative dans toutes les juridictions respectives.

«Nous avons invité d'éminents universitaires et des personnes expérimentées à faire office de conférenciers et de panélistes. «Le coût de l’évaluation continue à augmenter, entraînant les plaintes de ceux qui nous financent. Ce coût augmente parce que nous devons exécuter les examens dans des environnements très sécurisés. Le coût de l'impression sécurisée, du transport du matériel d'examen dans des centres situés dans nos vastes pays, de l'emploi de nombreux examinateurs et de la technologie coûteuse que nous utilisons pour le traitement des examens est en constante augmentation », a déclaré le Pr Mokopakgosi, secrétaire exécutif du Conseil d'examen du Botswana (BEC).

Thato Kwerepe, ministre délégué botswanais de l'Education de base, a affirmé que l'événement est important et qu’il permettra au secteur de l'éducation de faire une pause, de réfléchir sur les problèmes et les défis de l'éducation sous différents angles.

«Lors de telles conférences, les participants apprennent comment les pays tirent parti de leurs forces, s’attaquent à leurs faiblesses, exploitent les opportunités et gèrent les menaces qu’ils rencontrent dans l’exécution de leurs mandats respectifs», a indiqué Kwerepe.

Le président du Botswana, le Dr Mokgweetsi Masisi, a également développé un vif intérêt pour la conférence et a demandé à être informé régulièrement car le sujet de l'éducation lui tient à cœur en raison de son expérience en tant qu'éducateur, a-t-il ajouté.

Le ministre délégué botswanais de l'Education de base a déclaré que le thème de la conférence est pertinent pour le Botswana, la région de la SADC et le monde entier, car il est nécessaire de passer à des sociétés du savoir à l'échelle mondiale.

«De nombreux pays aspirent à une société basée sur la connaissance dans le monde, en fonction de la très grande capacité de nos systèmes éducatifs à fournir aux apprenants des compétences du 21ème siècle. L'existence de telles compétences ne peut être vérifiée que par une évaluation efficace, qui reste un défi pour de nombreux pays », a noté Kwerepe.

Cette évaluation devrait être considérée comme un outil de responsabilisation de tout système éducatif et c’est par une évaluation efficace que la qualité de l'éducation peut être mesurée et établie avec précision, a-t-il conclu.

