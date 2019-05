Lancement vendredi des travaux de construction de la 15ème mine industrielle au Burkina Faso

23 Mai 2019

Ouagadougou, Burkina Faso, 23 mai (Infosplusgabon)- Le Premier ministre burkinabè, Christophe Joseph Marie Dabiré, va procéder, vendredi, au lancement des travaux de construction de la mine d’or à Bomboré, la 15ème du genre, dans la commune de Mogtédo, dans la province du Ganzourgou, région du Plateau Central, a annoncé, jeudi, la Primature.

Cette mine est exploitée par la société canadienne Orezone Bomboré SA avec des réserves estimées à 31 tonnes d’or brut pour une durée d’exploitation d’environ 12 ans, selon un communiqué officiel.

Sa construction s’inscrit dans la vision du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, qui est de faire des mines et des carrières à l’horizon 2026, "un sous-secteur compétitif et un levier important de développement socio-économique durable du Burkina Faso", souligne le communiqué.

En effet, la mine de Bomboré va générer 144 milliards de francs CFA en termes d’impôts et de taxes au profit du Budget de l’Etat, et plus de 1000 emplois pendant les phases de construction et d’exploitation, avec environ 90% de nationaux.

Elle contribuera également à l’augmentation de la production aurifère et subséquemment au renforcement de la contribution du secteur des mines à l’économie nationale.

Cette mine portera à 15, les mines industrielles dont dispose le pays, dont quatorze mines d’or et une mine de zinc.

Le lancement de ces travaux intervient deux semaines après celui de la mine d’or de Sanbrado dans la même région.

Au Burkina Faso, la production de l’or a atteint 51,63 tonnes en 2018 contre 46,39 tonnes en 2017, soit une hausse de 11,3%.

Cette augmentation de la production de l’or s’est traduite par la hausse de sa contribution au budget de l’Etat de 226 milliards de F CFA en 2017 à 266,4 milliards F CFA en 2018.

La part de ce sous-secteur dans le PIB a évolué de 7,9% en 2015 à 11,4% en 2017, puis à 10,6% en 2018, dépassant ainsi l’objectif de 10,2% visé en 2020 alors que les flux d’investissements directs dans le secteur ont atteint 1.462 milliards de F CFA en 2018 contre 1.388 milliards de F CFA en 2016.

