Le président nigérian "choqué" par la poursuite des massacres dans son Etat d'origine

23 Mai 2019

Abuja, Nigeria, 23 mai (Infosplusgabon) – Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a exprimé mercredi son émoi face à la poursuite des assassinats commis par les bandits armés dans son Etat d'origine, Katsina, dans le Nord-Ouest, et donné l'assurance que le gouvernement rétablira la paix et la stabilité sur place.

Le président Buhari a, dans une déclaration faite par l'intermédiaire de son assistant spécial principal chargé des médias, Garba Shehu, ordonné à l'inspecteur général de la police par intérim, Mohammed Adamu, et au chef d'état-major de l'Armée, le général Gabriel Olonisakin, de former une équipe d'évaluation pour intervenir immédiatement dans l'Etat et de le tenir informé.

Le gouverneur de l'Etat de Katsina, Aminu Masari, a compati mercredi avec la population de la collectivité locale de Batsari, où 18 agriculteurs ont été tués mardi par des bandits.

D'après la déclaration rendue publique par le porte-parole du président, le chef de l'Etat nigérian a précisément instruit les chefs de la sécurité de découvrir comment l'opération a été menée par ses auteurs, en particulier durant ce mois béni du Ramadan, et de mettre en place des structures afin d'empêcher que cela se reproduise.

Selon la déclaration, le président, qui a été informé des visées criminelles et politiques des attaques de Katsina et dans d'autres parties du Nord du pays, a jugé ce carnage absurde.

Le président Buhari a fait savoir que les instigateurs de cette violence dans le Nord et les autres parties du pays subiront toute la rigueur de la loi.

L'assistant du président a ajouté que M. Buhari a compati avec le gouverneur et la population de l'Etat de Katsina suite à ces pertes en vies humaines, et prié qu'Allah réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers.

Le chef local, Aminu Ruma, qui avait dit au gouverneur que les victimes ont été tuées sur leurs champs dans le village de Yar-gamji, dans la collectivité locale de Batsari, a déploré le fait que la population des collectivités locales de Batsari, Safana et Danmusa ne cultiveront pas cette année par crainte des attaques perpétrées par les bandits.

Il a par conséquent exhorté le gouvernement à prendre rapidement des mesures qui mettraient un terme à l'insécurité qui déstabilise ces localités.

