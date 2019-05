Les prix des produits de base et des services vont continuer à grimper au Zimbabwe

23 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 23 mai (Infosplusgabon) - La Confédération des détaillants du Zimbabwe (CZR) a mis en garde contre une nouvelle hausse des prix après celle de 50 pour cent du prix du carburant mardi.

Le Gouverneur de la Banque de réserve du Zimbabwe, John Mangudya, avait annoncé lundi l’annulation des subventions sur les carburants accordées aux sociétés pétrolières, leur demandant de se procurer des devises sur le marché interbancaire des changes.

En conséquence, les taux du marché interbancaire des changes ont grimpé de 33,52 pc et le carburant a augmenté de près de 50 pc, ce qui a entraîné une nouvelle menace pour les prix des produits de base et des services.

''Le carburant représente en moyenne 4 pc des coûts globaux pour les détaillants et les grossistes, tandis que le pourcentage moyen est supérieur à celui des autres secteurs pour lesquels une part importante de carburant représente un coût pour leur entreprise. Les détaillants et les grossistes doivent donc faire preuve de retenue et limiter les hausses de prix, le cas échéant, aux moyennes indiquées ci-dessus'', a déclaré mercredi le président de CZR, Denford Mutashu, dans un message WhatsApp.

La menace d'une hausse des prix survient alors que le taux d'inflation annuel du Zimbabwe pour le mois d'avril a atteint 75,86 pc, en hausse de neuf points sur le taux de mars de 66,8 pc dû aux taux de change.

Les taux de change élevés résultent du fait que la plupart des entreprises recherchent des devises sur le marché parallèle, où elles sont facilement disponibles, mais moyennant des primes élevées, ce qui oblige les entreprises à en tenir compte dans leurs coûts, augmentant ainsi les prix.

''La stabilité des prix, de l'offre et de la prévisibilité de l'approvisionnement en carburant est essentielle au développement économique de tous les secteurs critiques tels que la vente au détail et la vente en gros. En tant que secteur, nous espérons que les bouleversements actuels de la structure de prix seront à court terme, tout en reconnaissant que la réduction de 50 pc des droits d'accise par le gouvernement est une intervention opportune'', a déclaré M. Mutashu.

Suite à la hausse du prix du carburant, le prix à la pompe du litre de diesel et d'essence vendu a augmenté de 51,9 pc, passant respectivement à 4,89 dollars RTG (soit 1,04 dollar américain) et de 48 pc à 4,97 dollars RTG (soit 1,05 dollar américain).

L'augmentation des prix du carburant provient de 3,44 dollars RTG (soit 0,97 dollar américain) et de 3,35 dollars RTG (soit 0,95 dollars américains) le litre d'essence et de diesel, respectivement, vendus avant les mesures de la RBZ.

Le taux interbancaire des changes a grimpé de 33,52 pc à 1 dollar américain: 4,70 dollar RTGS et 24 pc sur le marché parallèle à 1 dollar américain: 6,20 dollars américains. Cela représentait respectivement les montants suivants: 1 dollar américain: 3,52 dollar RTGS et 1 dollar américain: 5 RTGS sur les marchés interbancaires et parallèle des changes, avant l’annonce faite par Mangudya.

En tant que tel, le président du Conseil des consommateurs du Zimbabwe, Philip Bvumbe, a déclaré que le résultat serait une augmentation du prix des produits de base.

''Dans les modèles de calcul des coûts qui ont été utilisés dans le passé, le carburant a toujours entraîné une augmentation, même si elle n’est pas importante, mais le type d’entreprise que vous exploitez entraîne une augmentation des coûts dans les structures de coûts'', a-t-il déclaré.

M. Mutashu a déclaré que le risque d'augmentation des prix allait se poursuivre encore si les producteurs prenaient en compte les nouveaux prix du carburant.

Selon des initiés de l'industrie, les constructeurs sont en train d'inclure l'augmentation de 50 pc de la consommation de carburant dans leurs structures de coûts.

''C'est normal qu'ils le fassent, ce qui est en fait rationnel. Cela diffère d'un fabricant à l'autre car certains ne disposent pas de réseaux de distribution du produit plus étendus, de sorte que les coûts de transport sont moindres. Mais ceux qui disposent de grands réseaux de distribution comme ceux de l'industrie de la boulangerie ont un coût de transport plus élevé'', a déclaré l'initié du secteur, qui a souhaité garer l'anonymat.

"Pour les détaillants, ils ont déjà intégré le coût du carburant dans leurs prix."

L’initié du secteur a déclaré qu’à l’heure actuelle, il existait de nombreux problèmes de confiance dans le gouvernement, qui s’amélioreraient si l’offre de devises étrangères et le marché des changes interbancaire étaient stables.

Dans une enquête instantanée sur les produits de base réalisée par la PANA mercredi dans le quartier central des affaires de Harare, les prix de certains produits sont supérieurs à ceux de la première semaine du mois.

Auprès de Surveying TM Pick N Pay, OK Zimbabwe et Spar Zimbabwe, les plus grands magasins de vente au détail au Zimbabwe, la PANA a constaté une augmentation des prix de la margarine, du sucre, des feuilles de thé, de l'huile de cuisson, du riz, de la tomate, des oignons, du savon de bain, de la lessive et de la barre de savon à lessive.

Les augmentations de prix ont débuté à partir de la première semaine du mois.

La margarine a augmenté de 36,93 pc pour atteindre une moyenne de 8,75 dollars RTGS (soit 1,86 dollar américain) par 500 g, de 5 pc à 5,28 dollars RTGS pour 2 kg de sucre brun et de 115,2pc à 2,69 dollars RTG (0,46 dollar américain) pour un sachet de 125 grammes de feuilles de thé.

L’huile de cuisson a augmenté de 7,41 pc pour atteindre une moyenne de 14,49 dollars RTGS (soit 3,08 dollars américains) par bouteille de 2 litres, de 17,12 pc à 7,32 dollars RTGS (soit 1,57 dollar américain) pour un paquet de 2 kg de riz, de 161,08 pc à 4,83 dollars RTGS (soit 1,03 dollar américain) pour un kilogramme de tomates et 262,7 pc à 6,71 dollars RTG (soit 1,42 dollar américain) par kilogramme d’oignons.

Enfin, une barre de savon de bain a augmenté de 10,05 pc pour atteindre une moyenne de 2,19 dollars RTG (soit 0,46 dollar américain) de poudre à lessive, de 10 pc à 14,66 dollars RTG par kilogramme (soit 4,66 dollars américains) et de 12% à 3,64 dollars RTG (soit 0,77 dollar américain) pour une barre de savon à lessive.

''C'est dur. La plupart des familles vivent maintenant avec un repas par jour, voire moins d'un repas par jour. Lorsque vous regardez les mesures d'austérité qui ont été mises en place'', y'a –t-il un brin d'espoir pour les personnes ordinaires, les pauvres qui en souffrent?'', a déclaré Bvumbe.

''Aucun réseau de sécurité sociale n'a été mise en place pour garantir que les produits de base soient alors abordables pour les personnes ordinaires. Le gouvernement doit mettre en place un système de sécurité sociale pour garantir que ceux qui ne peuvent même pas se payer un repas par jour puissent se restaurer, ce qui est une question fondamentale en matière de droits de l’homme''.

Le directeur de l'Institut de recherche sur le travail et le développement économique du Zimbabwe, Godfrey Kanyenze, a déclaré que le carburant augmentait en cascades pour le reste de l'économie en raison des liens qui unissent les hommes.

''Il est déjà clair que le consommateur est le plus gros perdant, car l'inflation est déjà en hausse et le consommateur a déjà perdu. Les revenus sont en retard sur les ajustements de prix et il est déjà clair que cela (les augmentations de carburant) vont exacerber une situation déjà difficile pour le consommateur'', a déclaré m. Kanyenze.

Outre l'augmentation des prix des produits de base, les coûts de transport ont également augmenté.

Selon l’Association des opérateurs de transports collectifs de banlieue de Harare (Ghacoo), les prix convenus des tarifs de transport sont de 2,50 RTG (soit 0,53 dollar américain) par 10 km parcourus, de 3 dollars RTG (soit 0,63 dollar américain) par 20 km et de 3,50 dollars RTG ( 0,74 dollar américain) par 30 kilomètres.

Les augmentations vont de 1,50 dollar RTGS (soit 0,32 dollar américain) par 10 kilomètres parcourus à 2 dollars RTF (0,43 dollar américain) aux 20 kilomètres et à 2,50 dollars RTGS (0,53 dollar américain) aux 30 km avant que le prix de l'essence n'augmente.

''La hausse des prix est essentiellement influencée par la hausse de 50 pc du carburant survenue hier (mardi) et par les taux en hausse des taux de change. Nous achetons toutes nos pièces de rechange en dollars américains, car aucun magasin n'oblige les acheteurs à acheter des pièces de rechange. Le taux a donc augmenté ... je pense donc que cela (l'augmentation des tarifs de transport) correspond à un ajustement pour la survie'', a-t-il déclaré.

Katsvairo a ajouté qu'en termes de coûts de transport, la consommation de carburant a été de 30%, les pièces de rechange de 40% et 20% de la marge bénéficiaire, le reste allant aux salaires.

