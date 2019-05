Gabon : Thursday's exchange rates for the CFAF in Central Africa

23 Mai 2019

Libreville, Gabon, May 23 (Infosplusgabon) – Following are Thursday’s exchange rates for the CFA Franc, as issued by the Bank of Central African States.

Currency Buying Selling

Euro 629.71 655.95

US Dollar 588.329 588.397

Pound Sterling 747.683 747.802

Canadian Dollar 440.405 440.523

Japanese Yen 5.33507 5.33585

Chinese Yuan 85.2490 85.3479

Swiss Franc 583.249 583.327

South African Rand 40.9493 40.9857

Moroccan Dirham 60.6290 61.3979

Turkish Lira 97.0891 97.1985

Egyptian Pound 34.7513 34.9307

Emirati Dirham 160.166 160.243

Nigerian Naira 1.62762 1.64963

FIN/INFOSPLUSGABON/CUR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon