Mali : Retour volontaire au bercail de cent Maliens de Libye

23 Mai 2019

Bamako, Mali, 23 mai (Infosplusgabon) - Le ministère des Maliens de l’Extérieur, en collaboration avec l’Organisation internationale pour la Migration (OIM), vient de procéder au rapatriement de 99 Maliens en provenance de Tripoli, la Capitale de la Libye, a-t-on appris mercredi de source officielle.

Selon la même source, certains de ces migrants ont été libérés des centres de détention et les autres résidaient à Tripoli et environs et comptaient parmi eux des enfants, des blessés et des malades.

En accueillant ces migrants, le ministre des Maliens de l'Extérieur a rappelé le rôle de son département qui est aussi de faciliter leur réinsertion socio-économique. “Après l’opération de retour, nous travaillons avec l’OIM pour soutenir les migrants dans leur réinsertion socio-professionnelle”, a-t-il indiqué.

Il a affirmé que cette opération constitue l’un des volets importants dans la prise en charge des Maliens en détresse en Libye et partout à travers le monde, dénonçant au passage la migration irrégulière dont les conséquences sont inestimables.

De 2018 à ce jour, plusieurs centaines de Maliens de Libye ont regagné volontairement leur pays.

FIN/INFOSPLUSGABON/CUR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon