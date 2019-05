Togo : Plus de 9 milliards de F CFA de la France pour améliorer la performance de la filière déchets au Togo

23 Mai 2019

Lomé, Togo, 23 mai (Infosplusgabon) - La France, via l’Agence française de développement (AFD) a octroyé cette semaine au Togo, 14 millions d’euros (environ 9,2 milliards F CFA), pour «accompagner la mise en œuvre des mesures d’amélioration des performances de la filière déchets et renforcer les capacités administratives et financières de la municipalité de Lomé », a appris la PANA de sources diplomatiques, ce mercredi dans la capitale togolaise.

Ce montant qui s'inscrit dans le cadre du programme d’aménagement dénommé « Projet Environnement Urbain à Lomé (PEUL) » (ndlr : dont la 3e convention vient d’être signée) va contribuer à la «diminution des pollutions environnementales, olfactives et visuelles, et à la réduction du risque sanitaire pour les populations riveraines de la décharge d’Agoè-Nyivé (dans le Nord de Lomé) », indique-t-on.

En outre, indique les services de l’ambassade de France, ce projet vise à « optimiser la filière afin de limiter le coût de traitement des déchets par des actions de valorisation, de recyclage et de diminution des volumes produits transportés puis enfouis ».

Au chevet du Togo depuis 2006, grâce au projet PEUL (1 et 2), la France, via l’AFD, a déjà financé à hauteur de 13 millions d’euros, la restructuration des filières de collecte et pré-collecte des déchets, la construction des points de regroupement intermédiaires, ainsi qu’un nouveau centre d’enfouissement technique moderne à Aképé (environ 20 km au Sud-ouest de Lomé), avec la contribution de l’Union européenne et de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD).

La ville de Lomé, avec près de 300 000 tonnes de déchets ménagers produits chaque année, est confrontée à des difficultés d’aménagement et d’assainissement, notamment la gestion des déchets solides, rappelle-t-on.

