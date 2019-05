Mali : Aucun cas d'intoxication révélé suite à la présence de poissons morts retrouvés hors du fleuve Niger

23 Mai 2019

Bamako, Mali, 23 mai (Infosplusgabon) - Aucun cas d’intoxication n’a pu être observé suite à la présence de poissons morts retrouvés hors du fleuve Niger, suite aux pluies diluviennes du 15 mai 2019 qui se sont abattues sur la capitale malienne, ont indiqué ce mercredi, les responsables des directions relevant du ministère de la Santé et des Affaires sociales, a-t-on constaté sur place.

« Nous n’avons pas dit que les poissons en question sont contaminés. Nous avons vérifié sur le terrain pour pouvoir dire que c’est un phénomène qui n’est pas nouveau. Mais cette fois-ci, l’ampleur est devenue beaucoup plus grande », a déclaré le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments (ANSSA), Gaoussou Keïta, au cours de cette conférence de presse conjointe au département de la Santé et des Affaires sociales.

M. Kéita a rassuré qu’à ce jour, il n’a été signalé aucun cas d’intoxication dans les localités signalées comme Moribagougou, N’Gabacoro Droit, Tienfala, Manabougou et Massala, dans la région de Koulikoro.

« Et pour plus de sécurité, nous avons indiqué à l’ensemble des populations de s’abstenir de toute consommation de poissons morts, en attendant que nous ayons les résultats, car les produits chimiques utilisés ont des effets cumulatifs; ça s’accumule dans l’organisme», a dit le directeur national de la Sécurité sanitaire des aliments.

De son côté, le sous-directeur Prévention et Lutte contre la maladie à la direction régionale de la Santé de Bamako, Abdoul Karim Sidibé, a annoncé que 143 personnes ayant consommé les poissons incriminés sont sous surveillance. Mais aucun cas d’intoxication lié à ces poissons n’est à signaler au Mali.

Contrairement aux rumeurs faisant état de vente de ces poissons morts à vil prix, des enquêtes au niveau des marchés ont révélé qu’il n’en est rien, a précisé M. Sidibé, ajoutant que ces poissons ont existé, mais n’ont pas fait l’objet de vente à de vils prix dans les localités incriminées.

Lundi, le ministère malien en charge de la Pêche, dans un communiqué, avait laissé entendre la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Bamako et ses environs dans nuit du mercredi à jeudi, a drainé d'importantes quantités d'eau de ruissellement au niveau du fleuve Niger et a provoqué une forte mortalité de poissons au niveau du village de Baguinéda, dans la région de Koulikoro, non loin de Bamako.

Une mission envoyée sur le terrain par le ministère en charge de la Pêche avait rassuré que c'est un cas mineur circonscrit et passager et qu'il n y a pas de risque de drame écologique; elle déconseille cependant à la population la consommation et la commercialisation des poissons en question, avant les résultats des analyses des échantillons envoyés aux laboratoires.

