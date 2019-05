Tunisie : Le Premier ministre préside un colloque à l'occasion du pèlerinage juif de Djerba

23 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 23 mai (Infosplusgabon) - La Tunisie ''fait partie des pays Leaders dans la consécration de la diversité culturelle et du pluralisme civilisationnel qui sont des moyens incitatifs et positifs pour des échanges dans le cadre du respect des particularités culturelles et civilisationnelles'', a affirmé mercredi, le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed.

M. Chahed présidait un colloque international à Djerba (Sud-est de la Tunisie) sur la coexistence commune à l'occasion du démarrage, le même jour, du pèlerinage annuel des juifs de la Ghriba.

''La culture de la tolérance et de l'ouverture garantit la capacité à développer la citoyenneté et la démocratie et le renforcement de la relation sociale entre les individus et les groupes, ainsi que le sentiment de l'appartenance à ce cher pays'', a déclaré Youssef Chahed.

Il a insisté sur l'engagement de la Tunisie à faire la promotion de l'équilibre, de la tolérance et de la protection des lieux sacrés et son engagement à interdire les appels et l'incitation à la haine et à la violence.

L'organisation du pèlerinage annuel des juifs de Ghriba ''est la meilleure preuve de l'ouverture de la Tunisie et son respect de sa tradition dans le cadre du vivre ensemble dans la paix, basé sur la confiance et le respect mutuel entre les religions'', a-t-il ajouté, indiquant que Djerba est une expérience unique dans la coexistence entre les religions et la tolérance.

Le pèlerinage de Ghriba sera l'occasion du lancement d'une grande et exceptionnelle campagne touristique qui va ouvrir de grands horizons visant neuf millions de touristes, a-t-il dit.

Un film sur la synagogue de Ghriba a été présenté lors du colloque comme un des monuments juifs en Tunisie, notamment à Djerba, mettant l'accent sur les spécificités de ce lieu de culte.

Une foule de fidèles juifs venus des quatre coins du monde, des ministres et des dignitaires ont assisté, mercredi, au début du pèlerinage annuel de la Ghriba, signale-t-on.

