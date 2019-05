Gambie : Décoration à titre posthume d'un soldat de maintien de la paix des Nations Unies

23 Mai 2019

New-York, USA, 23 (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, va déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage à tous les Casques bleus de l'ONU morts depuis 1948 et va présider une cérémonie au cours de laquelle la médaille Dag Hammarskjöld sera décernée à titre posthume à 119 soldats de la paix militaires, policiers et civils, qui ont perdu leurs vies en 2018 et début 2019.

Le soldat de première classe, Bakary Danso, est membre de la Mission des Nations Unies au Darfour (MINUAD).

Au cours d'une cérémonie spéciale, le Secrétaire général remettra, également à titre posthume, la Médaille du Capitaine Mbaye Diagne pour son courage exceptionnel au soldat Chancy Chitete du Malawi.

La médaille porte le nom d'un soldat de la paix sénégalais tué au Rwanda en 1994 après avoir sauvé d'innombrables vies civiles. C'est la première fois que cette médaille est décernée depuis que la médaille inaugurale a été remise à la famille du Capitaine Diagne en son honneur en 2016.

Le soldat Chitete a servi dans la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo (MONUSCO). Il a été tué l'année dernière en sauvant la vie d'un autre soldat des opérations de maintien de la paix tanzanien gravement blessé au cours d'une opération contre les Forces démocratiques alliées (ADF) visant à mettre fin aux attaques sur les villes locales et à empêcher la perturbation de la réponse à Ebola.

Son camarade a survécu; l'héroïsme et les sacrifices du soldat Chitete ont aidé les soldats de la paix à atteindre leur objectif de protection des civils et à obliger les ADF à se retirer de la région.

Il est prévu que la famille du soldat Chitete reçoive la médaille en son nom lors des commémorations de la Journée des Casques bleus à New York.

