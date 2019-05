Niger : vers la réhabilitation de l’Agence nigérienne de presse

21 Mai 2019

Niamey, Niger, 21 mai (Infosplusgabon) - Une étude pour la réhabilitation de l’Agence Nigérienne de Presse (ANP), qui prévoit un plan d’urgence (2019-2020) de quelque 542 millions de F CFA, a été validée au cours d’un atelier technique tenu ce mardi à la maison de la presse à Niamey.

Le document dresse un diagnostic exhaustif des difficultés de l’Agence Nigérienne de presse (ANP) qui font obstacle à sa mission de « porter loin la voix du Niger’’ et propose des mesures d’urgence pour redonner à l’agence ses lettres de noblesse sur l’échiquier médiatique.

Le plan de réhabilitation prévoit des mesures managériales (formation et recrutement du personnel, élaboration d’outils de gestion stratégique), techniques et technologiques (mise en place des plateformes multimédia, de package de produits, refonte du site ...) et financières et institutionnelles (diversification des sources de revenus, subvention exceptionnelle, révision du statut de l’organe).

Ouvrant les travaux de l’atelier, le secrétaire général du ministère nigérien en charge de la Communication, Abdoulaye Koulibali, a indiqué que l’étude a été commanditée par le ministère de tutelle pour sortir l’Agence de sa situation difficile.

Le document dresse en plus des recommandations à l’endroit du gouvernement, du ministère en charge de la Communication, des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) de l’ANP et du Comité Technique de suivi qui sont essentiellement la dotation d’une subvention exceptionnelle pour la mise en œuvre des mesures d’urgence visant la réhabilitation de l’ANP ; faire le plaidoyer nécessaire pour l’acquisition des ressources pour les mesures d’urgence et l’élaboration d’un Plan stratégique de développement de l’ANP pour la période 2021-2023.

L’ANP créée en 1987 avec pour mission de porter loin la voix du Niger est confrontée depuis quelques années au déficit des ressources humaines et financières, à l’obsolescence des équipements techniques, selon l’étude.

Le secrétaire général du ministère de la Communication a fondé l’espoir qu’à travers cette étude que la situation de l’Agence va s’améliorer grâce à la volonté affichée par les autorités publiques de tutelle.

Le processus de l’étude lancé en janvier dernier a été conduit par les soins d’un consultant indépendant, ancien directeur général de l’ANP et conseiller à la Présidence de la République, M. Idimama Kotoudi.

