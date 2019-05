L'ambassade des États-unis à Niamey condamne l'attaque terroriste du 14 mai

21 Mai 2019

Niamey, Niger, 21 mai (Infosplusgabon) - L’ambassade des États-unis à Niamey a, dans un communiqué de presse, « fermement condamné » l’attaque terroriste du 14 mai à Tillabéry (ouest), qui a coûté la vie à 28 soldats Nigériens.

L’ambassade, qui présente ses condoléances aux familles des victimes, souligne que « les attaques terroristes rappellent cruellement pourquoi les États-unis restent résolus dans leur combat contre le terrorisme ».

« Nous sommes aux côtés du Gouvernement du Niger et de son peuple, ainsi que de tous les pays de la région face aux menaces terroristes. Nous continuerons à renforcer notre partenariat pour nous assurer que le Niger est en sécurité et de plus en plus capable de lutter contre les forces extrémistes ».

