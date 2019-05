Plus d’un enfant sur 11 meurt au Bénin avant l’âge de cinq ans

21 Mai 2019

Cotonou, Bénin, 21 mai (Infosplusgabon) - Plus d’un enfant sur 11 meurt avant d’atteindre l’âgcinqe de 5 ans au Bénin, selon la cinquième Enquête démographique et de santé publiée par l’Institut national de la statistique et d’analyse économique (INSAE).

« Durant les cinq dernières années, sur 1 000 naissances vivantes au Bénin, 55 enfants sont morts avant d’atteindre leur premier anniversaire (30 sont décédés dans le premier mois de vie). Plus d’un enfant sur 11 meurt avant d’atteindre l’âge de cinq ans (96 décès pour 1 000 naissances vivantes). Les niveaux de la mortalité des enfants sont plus faibles à Cotonou et en milieu urbain qu’en milieu rural », a révélé l’enquête.

En excluant les taux calculés avec l’enquête précédente, on note une baisse continue de la mortalité des enfants depuis 2001. Globalement, le risque de décéder entre la naissance et le cinquième anniversaire est passé de 160 ‰ en 2001 à 96 ‰ en 2017-2018, indique l’enquête.

Selon les caractéristiques socioéconomiques, Les taux de mortalité infanto-juvénile pour les dix dernières années varient selon le département, passant d’un minimum de 64 ‰ dans le département du Littoral (Cotonou) à un maximum de 122 ‰ dans le département de la Donga (nord-ouest).

La probabilité de décéder avant l’âge de cinq ans est deux fois plus élevée pour les enfants du second quintile de bien-être économique que pour les enfants du quintile le plus élevé (124 ‰ contre 60 ‰), révèle-t-on.

Au Bénin, le nombre médian de mois depuis la naissance précédente est de 34,1. Les enfants qui sont nés moins de deux ans après la naissance précédente présentent les taux de mortalité les plus élevés (165 ‰ contre 68 ‰ pour les enfants qui sont nés quatre ans ou plus après la naissance précédente). Globalement, 16 % d’enfants sont nés moins de deux ans après la naissance précédente, indique-t-on.

L’Enquête démographique et de santé (EDS) est, rappelle-t-on, une enquête d’envergure nationale conçue pour fournir des données fiables sur la situation démographique et sanitaire au Bénin. Elle est réalisée tous les cinq ans avec un échantillon stratifié de façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que des 12 départements pour lesquels on dispose d’une estimation pour tous les indicateurs clés.

L'objectif de l’enquête est de collecter, d’analyser et de diffuser des données démographiques portant, en particulier, sur la fécondité, la planification familiale, la santé de la mère et de l'enfant, le VIH et le paludisme.

FIN/INFOSPLUSGABON/CUR/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon