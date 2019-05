Baisse des mouvements de protestation et des cas de suicides en Tunisie

21 Mai 2019

Tunis, Tunisie, 21 mai (Infosplusgabon) - Les mouvements de protestation et les tentatives et les cas de suicides en Tunisie ont baissé durant le premier trimestre de l’année en cours, indique un rapport de l’observatoire social tunisien, relevant du forum tunisien pour les droits économiques et sociaux.

Au cours du premier trimestre de 2019, 2.324 mouvements de protestation ont été enregistrés contre 3.315 durant la même période de l'année dernière, répartis en 888 mouvements en janvier, 732 en février et 704 en mars, a précisé la même source.

Le rapport souligne que la crise du secondaire, à savoir le conflit entre le ministère de l’Education et le syndicat de l’enseignement secondaire, a été une des causes principales des mouvements de protestation organisés durant le mois de janvier.

Au mois de février, les protestations ont porté notamment sur le délabrement de l’infrastructure de base et les coupures de l’eau potable ainsi que les revendications en rapport avec le développement et l’emploi.

Pour le mois de mars, la crise dans le secteur de la santé a attisé les mouvements de protestation dans plusieurs gouvernorats dont Gafsa, Kairouan, Kasserine, Jandouba et Nabeul. La crise de l’hôpital de la Rabta et le décès de 11 nourrissons fut parmi les les causes qui ont attisé les mouvements de protestation à Tunis avec une série de protestations à l’avenue Habib Bourguiba et devant le siège de la présidence du gouvernement.

Les cas de suicides ont baissé durant le premier trimestre de 2019 pour atteindre 70 cas seulement contre 154 durant la même période de l’année précédente, a indiqué la même source.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon