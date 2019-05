Quatre équipes africaines à la conquête de la Coupe du monde des U20 en Pologne

21 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 21 mai (Infosplusgabon) - Le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud et le Nigeria auront la charge de faire briller les couleurs africaines lors de la 22ème Coupe du monde de football des moins de 20 ans qui se dispute en Pologne à partir de ce jeudi 23 mai jusqu’au 15 juin 2019.

Ces quatre équipes qui ont fini aux quatre premières places lors de la 21ème CAN des juniors disputée en février dernier au Niger n’auront pas la tâche facile. Car cette coupe du monde ne réussit pas trop aux formations africaines puisqu’une seule est jusqu’ici parvenue à la remporter : le Ghana des André Ayew et autres Dominic Adiyiah sacré meilleur joueur du tournoi qui s’était tenu en Egypte en 2009. Et dire que la toute première édition de ce Mondial U20 s’est jouée en terre africaine, en Tunisie en 1977…

Outre cet unique sacre d’une équipe africaine, la meilleure place d’un représentant du continent a été une place de finaliste du Nigeria (en 1989 face au Portugal et en 2005 contre l’Argentine) et du Ghana (en 1993 devant le Brésil et en 2001 contre l’Argentine). Cette fois, il sera question de faire mieux. Mais les représentants africains devront d’abord s’employer à sortir de leurs groupes respectifs ; ce qui ne sera pas une mince affaire.

Le Mali, champion d’Afrique en titre, sera la figure de proue et devra bien négocier son parcours dans le Groupe E face à Panama (qui a tenu en échec le Sénégal 2 buts partout en match de préparation, la semaine dernière), la France et l’Arabie saoudite.

Le Sénégal, trois fois vice-champion d’Afrique consécutivement et qui va disputer son troisième Mondial de suite se frottera au premier tour à Tahiti, à la Colombie et à la Pologne, pays hôte, dans le Groupe A.

L’Afrique du Sud, qui avait soufflé la troisième place au Nigeria lors de la CAN U20 « Niger 2019 », aura fort à faire dans un Groupe F qu’elle partage avec l’Argentine qui détient le record de sacres dans cette compétition (6), le Portugal et ses deux titres et la Corée du Sud.

Quant au Nigeria, qui avait abrité l’épreuve en 1999 et qui, pour la première fois depuis 20 ans, a fini une CAN U20 hors du podium (4ème), il tentera de se refaire une santé dans un Groupe D a priori à sa portée avec le Qatar, l’Ukraine et les Etats-unis.

La compétition se jouera en six poules de quatre équipes chacune. Les vainqueurs de chaque groupe et les équipes classées deuxièmes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

L’Angleterre, dernière nation sacrée en 2017 en Corée du Sud, ne sera pas en Pologne pour y défendre son titre.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON2019

