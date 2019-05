Seize individus armés tués en Egypte, annonce le ministère égyptien de l'Intérieur

21 Mai 2019

Le Caire, Égypte, 21 mai (Infosplusgabon) - Au total, 16 individus armés ont été tués lors d'affrontements avec la police égyptienne dans la ville d'Al-Arich, fief présumé de la section égyptienne de Daech, a annoncé, ce mardi, le ministère égyptien de l'Intérieur.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que ''deux cellules des éléments terroristes ont été éliminées, en même temps, à Al-Arich et leurs membres au nombre de 16 individus armés tués''.

Des armes et des explosifs ont été saisis, a ajouté le communiqué, précisant que les membres de deux cellules ''planifiaient une série d'opérations terroristes contre des sites importants et sensibles et des personnalités dans différents endroits d'Al-Arich''.

Depuis la chute du président démocratiquement élu, Mohamed Morsi, en juillet 2013, à la suite d'un coup d'Etat et d'un soulèvement populaire, des affrontements violents se produisent, de temps en temps, entre les forces de sécurité et des groupes armés au nord du Sinaï, rappelle-t-on.

En février 2018, l'armée égyptienne, en collaboration avec la police, a lancé une opération militaire globale destinée à ''nettoyer le Sinaï des groupes armés'', faisant jusqu'à présent 650 tués dans les rangs des groupes armés.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon