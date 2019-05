Quatre villes africaines accueillent les courses Run 24-1 de l'IAAF

21 Mai 2019

Nairobi, Kenya, 21 mai (Infosplusgabon) - Quatre villes africaines vont organiser la deuxième édition de la Journée mondiale de la course Run 24-1 de l'IAAF, le 2 juin, a annoncé, mardi, l'IAAF, l'instance dirigeante de l'athlétisme mondial.

Ce sont les villes de Nairobi, Yaoundé, Rabat et de Port-Louis.

Les 24 courses d’un km seront organisées dans le monde entier pour soutenir la Journée mondiale de la course à pied, l'évènement mondial qui encourage tout le monde à bouger.

Commençant sur l'île du Pacifique des Fidji et se terminant 24 heures plus tard aux États-unis, l'initiative IAAF Run 24-1 comprend des courses organisées dans 24 villes de 24 pays différents sur six continents pour créer la plus grande course continue d'un kilomètre jamais organisée dans plusieurs villes en 24 heures.

Plus de 12.000 coureurs avaient participé à la première édition de cette course de l'IAAF 24-1 en 2018 et cette année, la participation devrait augmenter dans les 24 villes-hôte.

L’objectif de ce partenariat avec les Fédérations nationales d'athlétisme, les ministères des Sports, les administrations municipales et les organisateurs de courses du monde entier, consiste à inspirer et à motiver les personnes et les communautés à participer au sport le plus accessible au monde et à vivre l'excitation et le plaisir de courir.

Après le coup d'envoi qui sera donné aux Fidji, la course mondiale se déplace à Melbourne, puis dans les grandes capitales asiatiques telles que Tokyo, Pékin, Singapour et New-Delhi.

Elle se poursuivra dans la capitale du Kazakhstan, Nur Sultan, en Asie centrale, avant de démarrer en Afrique avec des escales à Port-Louis et à Nairobi.

Elle continuera ensuite jusqu'à Gaza et rejoindra l'Europe avec une escale à Istanbul, suivie de Copenhague, Milan et Birmingham.

La campagne mondiale de course à pied va revenir ensuite en Afrique - à Rabat et à Yaoundé - avant de traverser l'Atlantique et d'atteindre Sao Paulo, Santiago, La Havane, Bogotá, le Mexique, les États-unis et prendre fin à Monaco.

''Avec notre compétition événement Run 24-1, nous offrons aux personnes du monde entier une excellente occasion de faire partie d'une communauté mondiale de marche et de course'', a déclaré le président de l'IAAF, Sebastian Coe.

Il a ajouté que la santé et le bonheur sont souvent étroitement liés à l'exercice physique et que l'IAAF, avec ses 24 fédérations membres, permettra à des milliers de personnes de parcourir leur premier kilomètre.

