Le FIDA alloue 58 millions de dollars à l'appui de projets agricoles en Tanzanie

21 Mai 2019

Dar-es-Salaam, Tanzanie, 21 mai (Infosplusgabon) - La Tanzanie recevra environ 57,7 millions de dollars du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour appuyer des projets agricoles dans le pays, pour une période de trois ans, à compter de 2020, a annoncé le président du FIDA, Gilbert Houngbo, lors de ses entretiens avec le chef de l'Etat tanzanien, John Magufuli, lundi à Dar-es-Salaam.

Selon un communiqué publié par la Direction générale de la Communication de la Présidence, M. Houngbo a déclaré que les fonds seront alloués à des projets agricoles dans ce pays d'Afrique de l'Est, dans le but de stimuler la production et la croissance économique nationales.

D'après le communiqué, le président du FIDA a exprimé son admiration au président Magufuli et à son gouvernement pour les efforts importants déployés pour développer l’économie tanzanienne, notamment la bonne exécution de divers projets financés par le FIDA.

Pour sa part, le président Magufuli a assuré que son gouvernement veillera à ce que les fonds alloués soient dirigés vers des domaines cruciaux, pour le développement agricole du pays.

Selon M. Magufuli, les domaines cruciaux dans lesquels le pays fournit des efforts pour moderniser l’agriculture sont l’amélioration des équipements, la production de semences, l’amélioration de l’élevage et la garantie de débouchés pour les produits agricoles.

"Le président Magufuli a remercié le FIDA pour le financement libéré de toute conditionnalité et a assuré le président du FIDA que le gouvernement poursuivra les bonnes relations entamées en 1978 entre la Tanzanie et le FIDA", indique le communiqué.

Le président a demandé au ministère de l'Agriculture d'accélérer l'identification des domaines qui recevront des fonds pour l'exécution immédiate des projets.

Le président du FIDA doit également s'entretenir avec le ministre tanzanien des Finances et de la Planification, le ministre de l'Agriculture, Japhet Hasunga et le ministre d'Etat auprès du Cabinet du Premier ministre chargé des Politiques, des Affaires parlementaires, du Travail, de l'Emploi, de la Jeunesse et des Handicapés, Jenista Mhagama.

Depuis 1978, le FIDA a financé 15 projets et programmes de développement rural en Tanzanie, pour un coût total de 839,59 millions de dollars, avec un investissement de 363,48 millions de dollars, bénéficiant directement à environ 4 millions de ménages ruraux.

L’agriculture contribue à hauteur de 80 pc aux recettes d’exportations de la Tanzanie et emploie près de 75 pc de la population active.

