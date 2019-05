L'Union européenne interdit les produits en plastique à usage unique

21 Mai 2019

Bruxelles, Belgique, 21 mai (Infosplusgabon) – Dans le cadre de sa lutte contre la pollution par les plastiques, l'Union européenne a adopté mardi une directive introduisant de nouvelles restrictions pour certains produits en plastique à usage unique et a déclaré que l'adoption formelle des nouvelles règles constituait la dernière étape de la procédure.

"La directive relative aux plastiques à usage unique s'appuie sur la législation européenne en matière de déchets, mais va plus loin en établissant des règles plus strictes pour les types de produits et d'emballages qui font partie des dix principaux articles les plus fréquemment pollués par les plages européennes", indique l’UE dans un communiqué de presse .

Elle explique que les nouvelles règles interdisent l’utilisation de certains produits en plastique jetables pour lesquels il existe des alternatives.

En outre, des mesures spécifiques sont introduites pour réduire l'utilisation des produits en plastique les plus fréquemment contaminés.

Selon la directive, les produits en plastique à usage unique sont fabriqués entièrement ou en partie en plastique et sont généralement conçus pour être utilisés une seule fois ou pendant une courte période avant d'être jetés.

L'un des principaux objectifs de cette directive est de réduire la quantité de déchets plastiques que nous créons.

En vertu des nouvelles règles, les assiettes, couverts, pailles, bâtons de ballon et cotons tiges en plastique à usage unique seront interdits d'ici 2021.

"Les États membres ont convenu d'atteindre un objectif de collecte de 90 pc des bouteilles en plastique d'ici 2029. Les bouteilles en plastique devront contenir au moins 25 pc de contenu recyclé d'ici 2025 et 30 pc d'ici 2030", ajoute le communiqué.

L'UE a déjà adopté la directive promouvant les approches circulaires donnant la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réutilisation plutôt qu'aux produits à usage unique, visant avant tout à réduire la quantité de déchets générés.

En outre, l'UE a souligné que les déchets marins sont de nature transfrontalière et sont reconnus comme un problème mondial croissant.

La réduction des déchets marins est une action clé pour la réalisation de l'Objectif de développement durable n°14 des Nations unies, qui préconise de conserver et d'utiliser de manière durable les océans, les mers et les ressources marines au service du développement durable.

Dans sa directive aux États membres, l'UE a déclaré que "l'Union doit jouer son rôle dans la prévention et la réduction des déchets marins et viser à établir des normes pour le monde".

Dans ce contexte, l’Union européenne collabore avec des partenaires de nombreuses instances internationales telles que le G20, le G7 et l’ONU afin de promouvoir une action concertée. Cette directive fait partie des efforts de l’Union à cet égard.

Pour que ces efforts soient efficaces, il est, également, important que les exportations de déchets plastiques de l'Union n'entraînent pas une augmentation des déchets marins ailleurs, précise la directive.

