La liste des 23 Mauritaniens pour la CAN 2019 en Egypte

21 Mai 2019

Nouakchott, Mauritanie, 21 mai (Infosplusgabon) - Le sélectionneur de l'équipe nationale mauritanienne de football, le Français Corentin Martins, a communiqué lundi soir une liste de 23 joueurs et de six réservistes retenus pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), prévue du 21 juin au 19 juillet prochains en Égypte. Voici la liste:

Gardiens de buts: Souleiman Brahim (FC Nouadhibou), Namory Diaw (ASC Kedia), Babacar Diop (ASC Police).

Défenseurs: Abdoul Bâ (AJ Auxerre/France), Bakary NDiaye (Difaa Hassan El Jadida/Maroc), Saly Sarr (Servette FC/Suisse), Diadié Diarra (CS Sedan/France), Harouna Abou Demba (Grenoble foot 38/France), El Mustapha Diaw (Nouakchott Kings), Aly Abeid (Déportivo Alcorcon/Espagne), Abdel Kader Thiam (US Orléans/France).

Milieux: El Hasssen El Id (Réal Valadolid/Espagne), Khassa Camara (AO Xhanti/Grèce), Mohamed Dellah Yali (DRB Tadjenanet/Algérie), Diallo Guidjilèye (Elazigspor Kulubu/Turquie), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou), Alassane Diop (Hajar FC/Arabie Saoudite), Ibrahima Coulibaly (Grenoble Foot 38/France).

Attaquants: Adama Ba (Giresunspor Kulubu/Turquie), Ismaël Diakhité (US Tataouine/Tunisie), Khalil Moulay Ahmed Bessam (AS Gabés/Tunisie), Hameya Tanji (FC Nouadhibou), Soulemane Anne (FC Aurillac Arpajon CA/France).

Réservistes: Assane Aly, gardien de but, (Red Star FC/France), Hamza Jawar, défenseur, (US Mondeville/France), Ousamane Samba, défenseur, (JA Drancy/France), Abdallah Mahmoud, milieu, (Deportivo Alaves/Espagne), Idrissa Thiam, milieu, (SASC Concorde), Amadou Niass, attaquant, (Salam Zgharta/Liban), Mohamed Abdallah Soudani, attaquant, (DRB Tedjenanet/Algérie).

On rappelle que lors de la CAN 2019, la Mauritanie sera logée dans le Groupe E, en compagnie de la Tunisie, du Mali et de l’Angola.

