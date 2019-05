Reprise de l'approvisionnement en eau potable de Tripoli après une interruption de 24 heures

21 Mai 2019

Tripoli, Libye, 21 mai (Infosplusgabon) - L'approvisionnement en eau de Tripoli, la capitale libyenne, a repris après la fermeture pendant 24 heures par des hommes armés de la station de pompage, a annoncé, ce mardi, l'Autorité de gestion du Fleuve artificiel.

Un groupe armé a pris d'assaut lundi le site d'al-Chouwairif (sud-ouest) abritant une station de pompage d'eau et contraint les travailleurs à fermer toutes les vannes de contrôle du débit de l'eau, entraînant la coupure d'eau potable pour Tripoli et plusieurs villes de l'Ouest du pays.

Dans un communiqué publié mardi l'Autorité de gestion du Fleuve artificiel a indiqué que "le pompage et l’ouverture des vannes de contrôle au poste de contrôle d'al-Shouwairif ont repris permettant le rétablissement de l'approvisionnement en eau".

Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale a condamné l'interruption de l'alimentation en eau de la capitale Tripoli, soulignant que cette action s'ajoutait "aux violations des droits de l'homme et aux crimes de guerre".

Dans un communiqué publié lundi soir, le Conseil présidentiel a souligné que "la tentative de d'assoiffer la capitale libyenne Tripoli et ses environs, habités par près de trois millions de personnes et de les pousser à souffrir davantage, après les bombardements de leurs maisons et leur déplacement forcé, est une violation sans précédent dans notre histoire libyenne, qui a été témoin à travers les âges d'innombrables d'attaques de puissances coloniales fasciste".

Pour sa part, l'Autorité générale des ressources hydrauliques du Gouvernement d'union nationale a appelé à "maintenir neutre de tout différend politique ou revendications partisanes le projet de la Rivière artificielle", avertissant que toute atteinte contre cette installation vitale "menace la sécurité nationale de l'État" et la fin de l'approvisionnement en eau du système Fleuve artificiel.

La Coordonnatrice humanitaire des Nations unies en Libye, Maria Ribeiro, a condamné lundi soir "avec la plus grande fermeté, la fermeture d'un poste de contrôle des eaux situé à Jabal al-Hassawna, dans le sud-ouest de la Libye qui vise à priver des centaines de milliers de Libyens, déjà en guerre, d’eau potable".

Depuis le début de 2018, le nombre de puits d'eau potable sabotés a considérablement augmenté.

Actuellement, 96 puits sur 366 qui alimentent la Rivière artificielle sont hors service, selon les Nations unies qui indiquent que cela créé déjà une pénurie d'eau croissante pour environ 1,5 million de personnes, dont quelque 600.000 enfants, qui dépendent de la Rivière artificielle comme principal fournisseur d'eau douce.

Le projet du Fleuve artificiel est un système d'adduction d'eau en Libye composé d'un réseau d'aqueducs géants de millions de kilomètres, drainant l'eau des nappes phréatiques du fin fond du désert libyen vers les régions de l'Ouest du pays où se trouvent les grandes agglomérations urbaines et les vastes domaines agricoles.

