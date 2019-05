Les prix du carburant vont augmenter de 50 pour cent au Zimbabwe

21 Mai 2019

Harare, Zimbabwe, 21 mai (Infosplusgabon) - La Banque de réserve du Zimbabwe (RBZ) a annoncé lundi une augmentation de près de 50 pc du prix du carburant, indiquant qu'elle avait abandonné l'importation du précieux liquide au profit des compagnies pétrolières au prix de 01 dollar américain, selon un communiqué.

En janvier, le président Emmerson Mnangagwa avait annoncé une augmentation de 150 pc de la consommation de carburant, ce qui avait conduit le Congrès des syndicats du Zimbabwe, le plus grand syndicat du pays, à appeler à une grève de trois jours.

Mais cela a ensuite dégénéré, suite à l’intervention des forces de sécurité pour contrôler la situation.

"La Banque de réserve du Zimbabwe a le plaisir d'informer le public qu’à compter du 21 mai 2019, l'approvisionnement en carburant des sociétés de commercialisation du pétrole (OMC) se fera par l'intermédiaire du marché interbancaire des changes", indique le communiqué du gouverneur de la RBZ, John Mangudya.

''Un taux de change unique sera utilisé sur le marché pour l'importation de tous les biens et services. Cela signifie que le taux de change 1,1 qui était utilisé par les MOC pour l'achat de carburant sera supprimé avec effet immédiat."

Selon le calendrier proposé pour les nouveaux prix obtenu par la PANA, ''les prix du carburant augmenteront de près de 50 pc. Ainsi, chaque litre d'essence et de diesel à la pompe augmenterait à 4,96 dollars RTG (1,40 dollars américains) et à 4,88 RTGS (1,38 dollars américains), respectivement à 3,44 dollars RTGS (0,97 dollars américains) et à 3,35 dollars RTGS (0,95 dollars américains)''.

Les prix proposés en dollars américains sont identiques à ceux qu’ils étaient avant le passage de la monnaie locale en dollar RTGS en février avec le maintien par le gouvernement d'un taux fictif 1, 1 entre le billet vert et la monnaie locale.

En dépit de l'augmentation du carburant, le gouvernement propose, également, de réduire respectivement le total des taxes et redevances à 0,96 dollar RTG (soit 27 cents américains) et à 1,32 dollar RTG (soit 37 cents américains) par litre d'essence et de diesel.

Ce montant sera respectivement de 2,112 RTGS (60 cents américains) et de 2,482 dollars RTG (soit 71 cents américains) par litre de diesel et d’essence.

Si les prix proposés sont appliqués, les Zimbabwéens verront une nouvelle érosion de leurs salaires mensuels, qui resteront stagnants et perdront de la valeur en raison de la dévaluation du dollar RTGS.

À l'heure actuelle, la demande en carburant s'élève à cinq millions de litres par jour, dont environ trois millions pour le diesel et deux millions pour l'essence.

Selon la Banque centrale, environ 120 millions de dollars américains sont nécessaires pour importer du carburant chaque mois afin de répondre à la demande de ce précieux liquide.

"Cette nouvelle position est nécessaire pour promouvoir l'utilisation efficace des devises, pour minimiser les risques d'arbitrage dans l'économie et pour les protéger", a déclaré Mangudya.

En raison de ces nouvelles dispositions, les sociétés pétrolières devront se rendre sur le marché interbancaire des changes, créé en février, pour encourager les détenteurs de devises étrangères à venir échanger leurs titres contre le dollar RTGS.

Toutefois, en raison des faibles taux de change de 1 dollar américain : 3,52 dollars RTG sur la plate-forme interbancaire, par rapport au marché parallèle de 1 dollar américain : 6 dollars RTG, la plupart des détenteurs de devises privilégient ce dernier.

En tant que tel, l'interbancaire incapable de tenir sa promesse, les sociétés pétrolières pourraient avoir du mal à se procurer des devises pour importer le précieux liquide, ce qui pourrait entraîner des pénuries.

''La Banque a demandé aux banques d’appliquer efficacement le principe de consentement mutuel du vendeur et de l'acquéreur pour veiller à ce que le marché des changes interbancaire reflète les conditions du marché. En conséquence, les banques doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de danger moral dans le fonctionnement du marché interbancaire des changes'', a déclaré Mangudya.

''À cet égard, toutes les obligations de change imposées aux banques pour leur propre usage, comme le paiement de dividendes, les frais de souscription, etc., nécessiteraient une autorisation préalable du Contrôle de la Bourse pour assurer le bon fonctionnement du marché interbancaire des changes. De même, les banques devraient mettre fin aux accords de jumelage pour leurs clients, car cela nuit au bon fonctionnement du marché interbancaire des changes '', a-t-il ajouté.

Les opérateurs de carburant, les économistes et les politiciens de l'opposition avaient réclamé la libéralisation du marché du carburant, mais avaient affirmé que cette initiative ne serait efficace que si le gouvernement améliorait sa génération de devises en parallèle.

La communiqué publié par Mangudya a, également, montré que le gouvernement subventionnait les importations de carburants même après avoir abandonné la parité de 1 dollar américain par rapport à la monnaie locale en février avec l'introduction du dollar RTGS à un taux dévalué.

Cette action a permis aux entreprises de facturer des prix élevés du carburant et de les envoyer à la Banque centrale au taux de conversion de 1 dollar américain égale 1 dollar RTGS, permettant ainsi aux sociétés pétrolières de presque doubler leur argent.

En tant que telles, les entreprises ayant une plus grande part de marché feraient beaucoup de bénéfices.

Une de ces sociétés est Trafigura Group Pte. Ltd, un négociant mondial en matières premières basé aux Pays-Bas, qui est le plus gros importateur de carburant au Zimbabwe, principalement de Singapour.

Trafigura exerce ses activités au Zimbabwe en collaboration avec l’opérateur de carburant local Sakunda Holdings.

Mais le propriétaire de Sakunda Holdings, Kudakwashe entretient des relations avec de hauts responsables du gouvernement, en particulier, Mangudya et son adjoint, Constantino Chiwenga.

