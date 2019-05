La CEA s'engage à apporter un soutien concret à la réforme économique en Angola

20 Mai 2019

Luanda, Angola, 20 mai (Infosplusgabon) - La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) a mis en place trois axes de travail visant à soutenir l'Angola dans sa trajectoire de développement durable et dans son programme de réformes macroéconomiques, a annoncé, lundi, la Commission.

Une série d'entretiens de haut niveau avec les autorités angolaises a abouti à des discussions au palais présidentiel au cours desquelles quatre domaines principaux de coopération ont été identifiés.

Dans un communiqué de presse, la CEA a indiqué que les domaines identifiés sont notamment les suivants : aider l’Angola à rétablir la stabilité macroéconomique et à diversifier son économie dans le cadre du Plan de développement national 2018-2022 ; améliorer la gestion de la dette publique; augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays; et capitaliser sur les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA).

Le programme de réformes du Président angolais João Lourenço comprend une série de mesures visant à rendre l'économie plus diversifiée et moins tributaire du pétrole à travers notamment une démarche permettant de restructurer les sociétés nationales inefficaces, renforcer la viabilité des finances publiques, réduire l'inflation, améliorer les fondamentaux macroéconomiques, favoriser l'inclusion sociale, lutter contre la corruption et améliorer le climat des affaires pour stimuler les investissements étrangers et locaux.

La secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe, a félicité le président angolais pour les réformes audacieuses et les progrès réalisés jusqu'à présent, qui, s'ils sont maintenus, pourraient consolider la position de l'Angola en tant que l’une des principales économies africaines.

"La CEA est prête à travailler avec vous dans vos efforts pour améliorer la mobilisation des ressources nationales, la gestion de la dette ", a assuré Mme Songwe au Président João Lourenço.

"Nous espérons que l'Angola fera partie de la communauté des nations africaines qui vont ratifier l'AfCFTA lors de notre rencontre à Niamey, en juillet prochain", a-t-elle ajouté.

Lors de sa rencontre avec le ministre angolais des Finances, M. Archer Mangueira, Mme Songwe a indiqué que, bien que la CEA ne soit pas une institution financière, elle pourrait collaborer avec les autorités angolaises pour proposer des solutions intelligentes qui permettront au pays d'économiser de l'argent qui pourrait ensuite être canalisé vers d'autres priorités de développement, notamment celles qui contribueront à l'inclusion sociale et à la promotion d'une croissance inclusive.

Elle a pris connaissance des mesures positives déjà prises par l'Angola pour élargir son assiette fiscale, tout en appelant à un travail sérieux en vue d'améliorer la gestion de la dette publique, notamment par le recours à la dette libellée en monnaie locale.

Les analystes ont estimé que le fardeau de la dette publique angolaise représenterait 60% du PIB.

Mme Songwe a suggéré aux autorités angolaises d'adopter l'économie numérique, y compris la technologie financière, afin d'explorer le potentiel créatif des jeunes et de créer des emplois dans le secteur des services et dans d'autres secteurs.

FIN/INFOSPLUSGABON/ADE/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon