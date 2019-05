Sept personnes dont deux gendarmes tuées dans une attaque terroriste au poste de contrôle de Koury, dans la région de Sikasso au Mali

20 Mai 2019

Bamako, Mali, 20 mai (Infosplusgabon) - Sept personnes dont deux gendarmes, un douanier et quatre civils, ont été tuées et plusieurs autres blessées, dimanche aux environs de 23h (TU-heure locale), dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés au poste mixte de contrôle de Koury, cercle de Yorosso, dans la région de Sikasso (sud), près de la frontière Mali-Burkina Faso, a-t-on appris de source officielle.

Des hommes armés non identifiés ont attaqué, dans les environs de 23h, le poste de contrôle de Koury, faisant sept morts, selon la même source qui ne précise pas l’identité des assaillants et les moyens de transport qu’ils ont emprunté.

Informés, les autorités se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Un renfort des forces de défense et de sécurité maliennes a été dépêché sur place pour élucider les circonstances exactes de l’attaque et traquer les assaillants ou leurs complices.

Le gouvernement s'est dit indigné par cette énième attaque dans le pays, et a adressé ses condoléances aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Presque au même moment, des hommes armés non identifiés ont attaqué la sous-préfecture de Boura, cercle de Yorosso, blessant légèrement deux gardes et saccageant le campement de la localité.

Les forces de sécurité ont pu repousser les assaillants qui circulaient à bord de trois véhicules et sur trois motos, selon la même source qui précise que le sous-préfet est sorti sain et sauf de l'attaque.

