Deux nuls en demi-finale du championnat de football capverdien

20 Mai 2019

Praia, Cap-Vert, 20 mai (Infosplusgabon) - Les deux matches aller des demi-finales du championnat national de football du Cap-Vert, disputées dimanche, se sont soldés par un match nul, laissant tout ouvert pour les matches retour, prévus le week-end.

Cependant, les équipes d'Oasis Atlântico, Sal Island, et Mindelense, de l’île de Sao Vicente, partent avec un avantage pour le match retour, compte tenu des buts inscrits à l'extérieur, lors des matches joués respectivement contre Ultramarina de Sao Nicolau (1-1), et contre Onze Estrelas de Boa Vista (2-2).

Résultats et buteurs des matches aller des demi-finales:

Stade Arsénio Ramos, à cidade Sal Rei

Onze Estrelas 2 x Mindelense 2

Buts de Valdir (32´) et (79´), pour l’équipa à domicile, et de Guga (55´) et Papalelé (75`), pour les visiteurs.

Stade Orlando Rodrigues, à Tarrafal de Sao Nicolau

Ultramarina 1 x Oásis 1

Buts de Gegé (82’), pour l’équipe à domicile, et Catchupa (86´), pour les visiteurs.

Les deux équipes qui, la semaine prochaine, parviendront à se qualifier disputeront le titre de champion national de football du Cap-Vert, lors d'une finale prévue le 1er juin prochain, au stade Marcelo Leitão, à Sal.

