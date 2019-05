Sao Tomé et Principe fait face à une grave crise du carburant

20 Mai 2019

Sao Tomé, Sao Tomé et Principe, 20 mai (Infosplusgabon) - Sao Tomé et Principe est confronté à de graves pénuries de carburant en raison d'un défaut d'approvisionnement de la compagnie pétrolière angolaise Sonangol, son fournisseur, qui a entraîné une spéculation sans précédent sur les prix, a-t-on appris de source officielle à Sao Tomé.

"Les bateaux sont en route avec la prochaine cargaison de carburant", a annoncé le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, Jorge Bom Jesus, qui, ce dimanche 19 mai, s'exprimait en direct sur l'émission "Para frente São Tomé e Príncipe" de la radio d’État, la Radio Nationale.

"J'ai été informé que le bateau qui assure le transport de la cargaison est très lent et sera là dans cinq jours", a-t-il ajouté.

Jorge Bom Jesus a demandé "du calme à tous les Sao Toméens", expliquant que la rupture de stock actuelle est due à une rupture d'approvisionnement programmée par ENCO (Société Nationale des Combustibles et de l’Huile), appartenant à Sonangol.

"Je regrette l'utilisation politique qui a été faite de cette situation, ce qui ne devrait pas se produire. On sait que l'Angola même, qui est le pays fournisseur, a connu une pénurie d'approvisionnement, et nous qui dépendons de l'Angola", a-t-il dit.

"Nous avons des informations selon lesquelles il existe des revendeurs de carburants qui vendent le litre de pétrole (domestique) à environ cinq dollars américains, c'est exagéré", a dénoncé le Premier ministre.

Face à la rareté du pétrole domestique, le prix du charbon de bois a grimpé en flèche sur le marché et le produit qui coûtait environ six dollars américains est maintenant vendu à 10 dollars américains le sac.

La rupture des stocks de diesel a également contraint Sonangol, par l'intermédiaire de l'ENCO, à restreindre ses approvisionnements, ce qui oblige les usagers à faire la queue dans les stations-service du centre de la capitale, São Tomé.

Selon Jorge Bom Jesus, l'approvisionnement de la région autonome de Principe est une autre préoccupation majeure, après que son gouvernement n’arrive plus à assurer l’approvisionnement de la région autonome de Principe.

"J'ai demandé au ministre de la Défense et de l'Ordre intérieur et au ministre des Travaux publics, des Infrastructures et des Ressources naturelles, et aux entreprises privées de trouver d'autres moyens pour résoudre au plus vite ce problème, a-t-il dit.

Les moyens de transport du carburant ont été perdus lorsque le navire Anfritititi a coulé au large des côtes de Principe le 25 avril dernier.

Dans un entretien avec la presse pendant environ une heure, le Premier ministre a souligné que la reprise du processus de construction d'un port dans la région du Principe permettra de résoudre ce problème.

FIN/INFOSPLUSGABON/ADE/GABON2019

© Copyright Infosplusgabon