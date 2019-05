Inauguration d'une station hybride à l'est de la Mauritanie

20 Mai 2019

Nouakchott, Mauritanie, 20 mai (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed ould Abdel Aziz, a inauguré une station électrique hybride (thermique/solaire), lundi, dans la ville de Kiffa (600 km à l’est de Nouakchott).

« Le coût global de la nouvelle infrastructure est de cinq milliards de nouvelles ouguiyas, soit 13 millions de dollars, sur financement de l’Etat mauritanien, de l’Association Française de Développement (AFD) et de l’Union Européenne (UE).

«Les travaux de réalisation ont duré 18 mois ».

Au plan technique, la station comporte plusieurs composantes « les installations nécessaires du génie civile, quatre groupes électriques fonctionnant au carburant, en plus de 4320 panneaux solaires d’une capacité de 1,3 mégawatts, ainsi qu’’un système de contrôle et d’une station de décharge d’une capacité de 33 kilovolts ».

L’énergie, qui sera produite à partir de cette centrale, « va transformer la vie des populations des villes de Kiffa, Guerou et des localités environnantes, en permettant la couverture des besoins dans ce domaine à court et moyen termes, mettant ainsi fin au déficit structurel », selon le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Mohamed ould Abdel Vettah.

