Le Prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus participe au symposium sur la microfinance au Cap-Vert

20 Mai 2019

Praia, Cap-Vert, 20 mai (Infosplusgabon) - Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix 2006, participera à la quatrième édition de Cap-Vert Next (CVNEXT), un symposium d'échange d'expériences sur le rôle de la microfinance, qui se tiendra les 23 et 24 mai dans la capitale capverdienne, a-t-on appris de source de l'organisation.

Ancien professeur d'économie et fondateur de la Gremeen Bank - Bangladesh, l'une des plus grandes institutions de microcrédit au monde, Muhammad Yunus a reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts visant à sortir les gens de l'extrême pauvreté en leur octroyant de petits prêts.

En 1976, lorsque Yunus s'est rendu compte que les banques refusaient de prêter aux plus pauvres, qui n'offraient aucune garantie, il a créé la Grameen Bank au Bangladesh, qui prête de petits montants sans exiger de garanties, de papiers ou d'identification.

Il sera à deux différents événements durant son séjour à Praia, d'abord à l'Auditorium de la Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), à Varzea, à la grande conférence sur la Microfinance et le Social Business, le 23, et, le lendemain, à la quatrième édition du CVNEXT, qui se tient cette année, au Marché du Plateau.

Cap-Vert Next est une initiative qui rassemble des esprits créatifs et innovants, des étudiants, des universitaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs et des politiciens qui exercent une influence sur l'art, la science et la technologie, ainsi que sur d'autres domaines d'intérêt capital.

Le symposium est "hautement sponsorisé" par le Gouvernement et aussi par Citi-Habitat, ainsi que par l'Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Cap Vert – APIMF-CV, par la Plateforme des ONG du Cap Vert et par la FAO.

L'événement vise également à collecter des subventions et à contribuer à la construction d'un système financier international au service des citoyens et des entreprises, éthiquement et socialement responsables.

S'exprimant devant des journalistes, le président de l'Association professionnelle des institutions de microfinance du Cap-Vert, Jacinto Santos, a déclaré que la présence du Prix Nobel de la Paix 2006 sera l'occasion d’échanger sur les expériences de l'Asie du Sud-Est et celles de l’Afrique, notamment de l'Afrique occidentale dans ce domaine.

"Il est bon que le Cap-Vert sache tirer parti de toutes ces expériences pour créer son propre modèle de développement de la microfinance, inséré dans le système financier, non pas comme un élément à part, mais comme un acteur de l'ensemble du système financier national ", a-t-il déclaré.

Jacinto Santos a déclaré que l'orientation officielle du gouvernement va dans cette direction, tout comme l'orientation récente du Bureau International du Travail (BIT), "recommandant aux gouvernements de considérer la microfinance non pas comme de simples canaux de distribution du microcrédit, mais comme de véritables instruments pour promouvoir le développement".

Le secrétaire d'Etat aux Finances, Gilberto Barros, considère également que l'expérience asiatique, qui est une référence, sera un atout pour le Cap-Vert.

"Pour apprendre, nous devons échanger des idées, échanger des expériences avec le monde entier, écouter et partager nos expériences, parce que le Cap-Vert a aussi ses expériences, mais c'est ainsi que nous voyons ce que l'on appelle les meilleures pratiques ".

En ce sens, Gilberto Barros souligne que le symposium lui permettra de s'informer sur les meilleures pratiques, mais aussi d'apprendre non seulement de l'Asie, mais aussi des pays africains qui vont présenter leur expérience.

