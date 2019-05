CAN 2019 : le Kenya entame sa préparation pour le tournoi continental

20 Mai 2019

Nairobi, Kenya, 20 mai (Infosplusgabon) - L'équipe nationale senior de football du Kenya, les Harambee Stars, a entamé, ce lundi, sa préparation pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019.

L'équipe, dirigée par le sélectionneur français Sébastien Migne, s'entraîne au Moi International Sports Centre de Kasarani, à Nairobi.

Les joueurs ont, en grande partie, participé à cette séance d'entraînement. Ils ont été convoqués la semaine dernière au titre de l'équipe provisoire devant disputer le tournoi continental.

L'arrière central Musa Mohammed, qui évolue dans le club zambien Nkana Red Devils, fait partie des joueurs expatriés de l'équipe.

Les autres sont : l'ailier Cliffton Miheso (Olimpico Montijo, Portugal) et l'attaquant Masud Juma (Dibba Al Fujairah, EAU).

L'équipe se prépare pour trois semaines de regroupement en France, avant de disputer la Coupe d'Afrique des nations prévue du 19 juin au 21 juillet en Egypte.

Les Harambee Stars doivent s'envoler pour Paris le 31 mai 2019. Ils s'installeront sur le site de la Fédération française de rugby, à Marcoussis Cedex, où ils passeront 19 jours en regroupement avant se rendre au Caire, en Egypte, le 19 juin.

La Fédération kényane de football a également planifié deux rencontres amicales en France, contre Madagascar le 7 juin, et contre la Gambie le 15 juin.

Le Kenya jouera dans le Groupe C le 30 juin au Stade du Caire. On retrouve dans ce même groupe, l'Algérie, la Tanzanie et le Sénégal.

Le Kenya signe son retour en Coupe d'Afrique des nations après 15 ans d'absence.

