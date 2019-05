Diambars retrouve la Ligue 1 sénégalaise de football un an après sa relégation

20 Mai 2019

Dakar, Sénégal, 20 mai (Infosplusgabon) - L’Académie Diambars, reléguée la saison dernière, en Ligue 2 sénégalaise de football, a retrouvé l’élite, ce dimanche, à l’issue de la 26ème et dernière journée.

Le club de Saly, à une soixantaine de kilomètres de Dakar, sur la côte balnéaire, avait juste besoin du point du nul pour décrocher son billet pour la Ligue 1 StarTimes. Mais l’équipe de Saër Dièye Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), a fait les choses en grand en dictant nettement sa loi à la Renaissance de Dakar (4–0).

Diambars, qui avait été champion du Sénégal en 2012–2013 et qui avait remporté la Coupe de la Ligue en 2015–2016, accompagnera donc dans l’ascenseur en partance pour l’étage supérieur le CNEPS Excellence de Thiès, sacré champion de la Ligue 2.

La saison prochaine, la région de Thiès comptera donc quatre équipes en Ligue 1 StarTimes avec le Stade de Mbour et Mbour Petite Côte, qui se sont maintenus, en plus du CNEPS de Thiès et de Diambars de Saly.

Mais cette région limitrophe de celle de Dakar perdra une équipe dans le milieu du football professionnel, puisque l’Etics de Mboro, dernière de la Ligue 2, a été reléguée en National 1. Elle sera accompagnée par Yeggo de Dakar qui, malgré sa nette victoire (4–1) lors de cette 26ème et dernière journée, n’a pas su sauver sa place en L2.

Les résultats de la 26ème et dernière journée:

DUC - CNEPS 0-0

Jamono Fatick - Amitié FC 0-0

Africa Promo Foot - EJ Fatick 1-1

Yeggo - Guédiawaye 4-1

Diambars - Renaissance 4-1

Port-Keur Madior 1-0

Ce lundi : ETICS-USO

