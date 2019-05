Hausse de 22% des revenus pétroliers au mois d'avril atteignant 1,87 milliards de dollars

19 Mai 2019

Tripoli, Libye, 19 mai (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé, dimanche, que les ventes d'avril de pétrole brut et de ses dérivés, ainsi que les taxes et redevances liées aux contrats de concession, se sont élevées à 1,87 milliard de dollars, en augmentation de 340 millions de dollars, soit 22% par rapport au mois précédent.

"La hausse des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux, en plus de l'augmentation du nombre de cargaison d'exportation de pétrole brut fin mars, qui ont été reçues et réglées dans les comptes d'avril, expliquent cette hausse", a annoncé la compagnie dans un communiqué.

"L'objectif principal de la stratégie de la Compagnie nationale de pétrole pour les cinq prochaines années est d'accroître les niveaux de production et les revenus pétroliers nationaux", a déclaré Mustapha Sanalla, directeur de la NOC cité par le communiqué.

Il a souligné que la Compagnie pétrolière a réussi à maintenir les niveaux de production et à atténuer les risques de conflit en développant des plans solides de réponse aux crises et en assurant la continuité des opérations.

La production de la Libye a atteint 1,3 million de b/j malgré l'insécurité et les mouvements de protestations sur les sites de production. La capacité du pays atteint 1,8 million de b/j en temps normal.

"La situation ne s'est pas encore stabilisée et il ne fait aucun doute que l'escalade du conflit à l'intérieur du pays va perturber les opérations nationales, soit directement, soit en créant un vide sécuritaire qui permettra aux extrémistes d'atteindre leurs objectifs ", a ajouté M. Sanalla

Il a appelé à "une cessation immédiate des hostilités" et "a condamné fermement toutes les tentatives de militarisation d'installations énergétiques nationales".

La NOC a exprimé "son rejet catégorique de toute tentative de la présenter comme l'une des parties au conflit", s'engageant à "prendre toutes les mesures juridiques nécessaires contre quiconque cherche à diffuser de fausses informations dans le but de dissimuler et de justifier l'exportation illégale de pétrole".

"Toutes les recettes pétrolières nationales sont transférées à la Banque centrale de Libye et annoncées sur une base mensuelle et en toute transparence", a indiqué le communiqué de la NOC qui se dit "également fière de son adoption des principes de transparence, reconnue à l'échelle internationale et de son dévouement constant qui constituent une incitation pour toutes les autres institutions libyennes".

