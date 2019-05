Plus de 20.000 déplacés nigérians enregistrés dans la région de Maradi au Niger

19 Mai 2019

Maradi, Niger, 19 mai (Infosplusgabon) - Plus 20.000 personnes de l’Etat de Sokoto, voisin de la région de Maradi (centre-Sud), fuyant le banditisme, ont trouvé refuge dimanche dans plusieurs localités au Niger, a annoncé le gouverneur de la région, Oumarou Zakari.

« Plus de 60 villages se sont vidés de leurs populations estimées à 20.000 personnes qui sont prises en charge par les populations nigériennes des villages d’accueil », a précisé le gouverneur dans des propos rapportés par l’Agence nigérienne de presse (ANP).

Selon le gouverneur, cette situation est due au développement d’un banditisme d’un nouveau genre. Les voleurs de bétails qui sévissent dans cette zone au nord du Nigeria, se sont transformés en preneurs d’otages avec demande de rançon. La région de Maradi fait frontière avec les Etats fédérés de Katsina, Zamfara et l’Etat de Sokoto du Nigeria.

Dans la région de Maradi, les départements de Madarounfa et Guidan Roumji sont les plus touchés par ce banditisme. Beaucoup de personnes ont été enlevées, beaucoup de familles ont payé des rançons et d’autres ont perdu la vie, a relaté le gouverneur de Maradi.

« La situation s’est nettement dégradée, parce que du kidnapping, les populations sont attaquées dans leurs villages et elles quittent leurs villages pour venir trouver refuge chez nous », a-t-il dit.

Pour le gouverneur, la situation est très difficile, du fait du constat d’état de vulnérabilité de populations composées en grand nombre d’enfants, de femmes et de vieillards. «Vous avez par exemple un village nigérien de 300 personnes qui a accueilli plus de 5.000 réfugiés », a fait remarquer le gouverneur.

« Nous n’avons pas rencontré la compréhension de nos frères de l’autre côté. Nous avons remonté l’information au niveau central à Niamey et nous osons espérer que quelque chose sera fait pour que des contacts sérieux soient noués entre nous pour que ces réfugiés sortent de leur situation actuelle », a-t-il espéré.

