Les élections locales en vue au Togo à la Une de la presse à Lomé

Lomé, Togo, 19 mai (Infosplusgabon) - Les élections locales en vue pour le 30 juin prochain au Togo, font la Une de la presse, a-t-on remarqué dans les kiosques cette semaine à Lomé.

« A la conquête des communautés à la base », écrit "Togo Matin".

"Flambeau des Démocrates", parle de « lueurs d’une véritable compétition ». Car, note le journal, « trente-deux ans après, le Togo se prépare activement à redonner le pouvoir à la gouvernance à la base ».

L’hebdomadaire, qui se réjouit de cet événement longtemps attendu, conclut: « Somme toute, une échéance électorale qui, après la morose parenthèse des législatives de décembre dernier, s’annonce cette fois-ci, très compétitive, l’enjeu étant de taille et les forces en présence, impressionnantes. UNIR (ndlr: au pouvoir) dans une logique de confirmation de sa suprématie, la C14 et l’ANC, certes dans une opposition plurielle face au pouvoir, mais qui demeurent revanchardes et prêtes à se venger des dernières législatives ».

"Le Messager", pour sa part, s’intéresse à la participation des partis de l’opposition. Il écrit: « l’ANC ira, la C14 aussi ». Il déplore la division de l’opposition à ces locales alors qu’il y a seulement quelques mois, elle était unie face au pouvoir lors de la bataille pour les réformes.

Une division qui donne de l’inspiration à Chronique de la semaine qui titre: « élections locales: participation de l’opposition en rangs dispersés pour le bonheur du parti au pouvoir ».

Suite à ces divisions, insinue le journal, « d’ores et déjà, le parti au pouvoir qui ne peut que se frotter les mains de l’opportunité ainsi offerte à lui, à si peu de frais ».

Aussi, ajoute-t-il, « comme d’habitude, au soir du scrutin, ils ne manqueront pas de crier faussement à la fraude. Ils ne réalisent pas que leur échec était plutôt lié à leur division qu’à une fraude imaginaire ».

"Canal D", pour sa part, salue les préparatifs du scrutin, qui, selon lui, « vont bon train ».

Le journal qui nourrit d’espoir pour le pays après ce scrutin, écrit: « Après 30 ans de silence, les Togolais vont se prononcer une fois encore pour le choix de leurs représentants dans les différentes communes ».

Car, souligne l’hebdomadaire, « l’attente des Togolais reste que ces élections historiques puissent transformer véritablement le climat socio-politique national vers l’acceptation de la cohésion fraternelle entre tous les mouvements politiques se battant pour l’avènement d’une démocratie réelle au Togo ».

"L’Alternative", lui, focalise l’attention sur l’oubli de la diaspora dans le choix des dirigeants du pays, puisqu’il ne lui est pas reconnu le droit de vote.

Pour "l’Alternative", « le régime se fiche de la diaspora ». Or, elle contribue énormément au développement du pays avec des transferts dont le montant dépasse l’Aide publique au développement octroyée par l’Occident, dénonce le bihebdomadaire. « Il est un fait que la diaspora togolaise que l’on qualifie de la sixième région du Togo, n’a jamais pris part aux élections ».

